Josee, la Tigre e i Pesci: Anime Factory porta in Italia il film

Josee, la Tigre e i Pesci (Josee to Tora to Sakana-tachi) il lungometraggio anime creato dallo Studio Bones, adattamento dell’omonimo romanzo scritto nel 1984 da Seiko Tanabe, arriva nei cinema italiani grazie ad Anime Factory, l’etichetta di Koch Media Italia specializzata in anime, che ne ha annunciato ufficialmente l’acquisizione sui suoi canali social.

Josee, la Tigre e i Pesci è una commedia romantica che narra della relazione tra Tsuneo, uno studente universitario e Josee, una giovane ragazza che raramente esce fuori da casa a causa della sua inabilità a camminare. I due stringeranno un’amicizia dopo un fortuito incontro durante una passeggiata mattutina tra Josee e la nonna.

Il film animato, uscito in Giappone il 25 dicembre 2020, è prodotto da Shochiku, Kadokawa e Sonilude, realizzato dallo Studio Bones (Fullmetal Alchemist Brotherhood, My Hero Academia) e diretto da Kotaro Tamura. Alla sceneggiatura c’è Sayaka Kuwamura, mentre Nao Emoto e Haruko Iizuka sono gli autori del design e delle animazioni dei personaggi.

Josee, la Tigre e i Pesci è stato candidato alla 44° edizione dei Japan Academy Prize nella categoria Anime del 2020.

Questo il trailer:

In Italia sia la novel che il manga arriveranno grazie alla casa editrice J-POP:

Tsuneo, giovane studente universitario, incontra per caso Kimiko, una ragazza colpita da paralisi cerebrale che non può più muovere le gambe e non uscirebbe neppure di casa se non fosse per le cure di sua nonna.

Con la sua caparbia dolcezza, Tsuneo cercherà pian piano di instaurare un rapporto con Kimiko, aiutandola a uscire dal guscio nel quale si è chiusa per colpa della disabilità.

Un racconto tenero e commovente considerato in Giappone come un vero e proprio classico e che ha ispirato due film live action, il più recente nel 2020, e un imminente anime dello Studio Bones (My Hero Academia).