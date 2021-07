Jujutsu Kaisen: ecco quando riprenderà il manga

Jujutsu Kaisen, il manga scritto e disegnato da Gege Akutami, riprenderà ufficialmente la serializzazione il 2 agosto 2021 all’interno del numero 35 di Weekly Shonen Jump (Shueisha).

La novità arriverà dal numero doppio 33–34 del magazine shonen in uscita lunedì 19 luglio le cui informazioni sono già trapelate online cortesia di @MangaMoguraRE su Twitter.

Il celebre manga del momento si era fermato il 21 giugno (Shonen Jump 29) a data da destinarsi a causa di precarie condizioni di salute dell’autore. Sebbene il mangaka avesse intenzione di continuare a scrivere la sua opera, il dipartimento editoriale ha scelto successivamente di proporre una sospensione per far si che non solo Akutami-sensei si rimettesse in sesto, ma anche per evitare di bloccare e riprendere continuamente la serializzazione.

Il manga riprenderà con il Capitolo 152.

In attesa del recupero del manga, perchè non iniziare la grande avventura di Yuji Itadori e compagni? Acquistate il primo volume su Amazon.

Jujutsu Kaisen – il manga e l’anime

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shūeisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon.

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 9 volumi.

“Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…“

La casa editrice ha pubblicato anche il prequel della serie principale intitolato Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (il manga da si ispira è a Amazon) che racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Un adattamento di anime di 24 episodi prodotto da MAPPA è stato presentato in anteprima su MBS nell’ottobre 2020 e ha visto Sunghoo Park (The God of High School) alla regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) alle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) al character design e il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama alla colonna sonora.

n Italia è possibile guardare la serie completa in streaming e in maniera legale su Crunchyroll.

Questo inverno è prevista l’uscita di Jujutsu Kaisen 0 – Il Film, che adatterà il volume 0 dell’opera, ovvero Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte. La sua realizzazione sarà sempre a opera dello Studio MAPPA, mentre della distribuzione ne occuperà Toho. Seong-Hu Park è accreditato come regista del film mentre e Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature.