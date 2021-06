Jujutsu Kaisen: quale futuro per il manga?

Come riportato nel corso delle ultime ore, Jujutsu Kaisen, il manga scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump, sarà in pausa a tempo indeterminato a causa delle condizioni di salute precarie cui versa l’autore giapponese.

La pausa avrà inizio dal 21 giugno 2021 (Shonen Jump 29), ciò significa che comunque il manga sarà pubblicato il 14 giugno 201 con il Capitolo 151 per poi fermarsi.

Il numero 28 di Weekly Shonen Jump, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online proprio il 14 giugno, rivelerà i dettagli sulla pausa attraverso i commenti del dipartimento editoriale della casa editrice nipponica e dell’autore stesso che prevede solo un mese ai box.

Online sono già emerse le parole degli addetti ai lavori e le riportiamo di seguito cortesia dell’utente di Twitter @WSJ_manga:

“Grazie a tutti i lettori per aver seguire costantemente Jujutsu Kaisen. A causa delle condizioni di salute precarie di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen sarà assente a tempo indeterminato dal prossimo numero della rivista in poi. Akutami-sensei avrebbe voluto continuare a scrivere, ma dopo diversi incontri con il dipartimento editoriale siamo giunti alla conclusione che sarebbe meglio per il maestro prendere una pausa. Abbiamo appurato fosse la scelta migliore per l’autore cosicché possa recuperare al meglio le condizioni fisiche. Ulteriori informazioni arriveranno nei prossimi numeri di Weekly Shonen Jump. Ci scusiamo con tutti i lettori che ci seguono e al contempo ci affidiamo al vostro costante supporto“.

“Il dipartimento editoriale mi ha chiesto di prendere una pausa dalla serializzazione, ma non voglio rallentare il lavoro di Jujutsu Kaisen poichè ho desiderio di disegnare il finale il più rapidamente possibile e mettere un punto alle domande.

Tuttavia, non sono in grado di recuperare il programma regolare a differenza di altri autori quando si concedono pausa di una settimana. Ho deciso quindi accettare la proposta del dipartimento editoriale poichè se non facessi così non eliminerei il problema.

Il periodo di pausa dovrebbe concludersi nel giro di un mese. Anche se sono acciaccato, in realtà non si tratta di una malattia serie. La mia condizione psicologica è a posto, pertanto, vi prego, non preoccupatevi. Mi dispiace di farvi aspettare, ma quando tornerò farò del mio meglio con la serializzazione“.