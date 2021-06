Jujutsu Kaisen: pausa a tempo indeterminato per il manga

Jujutsu Kaisen, la hit del momento scritta e disegnata da Gege Akutami ed edita in Italia da Planet Manga (iniziate la lettura con il primo volume che trovate su Amazon), sarà in pausa a tempo indeterminato causa condizioni di salute dell’autore di cui al momento non si sanno precisamente le date di recupero.

L’informazione giunge online, grazie a @WSJ_manga, mediante le anticipazioni del numero 28 di Weekly Shonen Jump che sarà pubblicato in Giappone lunedì 14 giugno 2021.

Jujutsu Kaisen: il possibile ritorno

Gege Akutami-sensei commenterà sul magazine del 14 giugno che la pausa dovrebbe durare un mese, ma nel momento in cui leggete nulla è effettivamente confermato.

Pertanto, il manga sarà presente con il Capitolo 151 nel numero 28 e da quel punto in poi andrà in pausa. Restate con noi per scoprire i prossimi aggiornamenti sulla condizione del manga e autore.

Jujutsu Kaisen: manga e anime

Il manga di Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shūeisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankōbon.

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga:

“Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…“

La casa editrice ha pubblicato anche il prequel della serie principale intitolato Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte (il manga da si ispira è a Amazon) che racconta la storia di Yuta Okkotsu, ossessionato dallo spirito della sua amica d’infanzia Rika, e dell’inizio della sua vita da studente dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo.

Un adattamento di anime di 24 episodi prodotto da MAPPA è stato presentato in anteprima su MBS nell’ottobre 2020 e ha visto Sunghoo Park (The God of High School) alla regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) alle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) al character design e il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama alla colonna sonora.

In Italia è possibile guardare la serie completa in streaming e in maniera legale su Crunchyroll.

Questo inverno è prevista l’uscita di Jujutsu Kaisen 0 – Il Film, che adatterà il volume 0 dell’opera, ovvero Jujutsu kaisen – Sorcery Fight 0: L’istituto di arti occulte. La sua realizzazione sarà sempre a opera dello Studio MAPPA, mentre della distribuzione ne occuperà Toho. Seong-Hu Park è accreditato come regista del film mentre e Hiroshi Seko (Dorohedoro) si occuperà delle sceneggiature.