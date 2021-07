Vinland Saga – Stagione 2: la key visual annuncia l’anime

La Stagione 2 di Vinland Saga, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Makoto Yukimura, è realtà e ne viene annunciata la produzione mediante key visual.

La possiamo guardare di seguito:

Al momento non sono state diffusi ulteriori dettagli, ma non appena ne sapremo di più vi informeremo.

La Stagione 2 riprende le vicende narrate nel corso nella 1^ prodotta da Wit Studio (prime tre stagione anime de L’Attacco dei Giganti, fra le altre) e andata in onda nel 2019 per un totale di 25 episodi. Anche in Italia è attualmente visibile mediante Prime Video (Amazon).

Di cosa parla Vinland Saga?

“Europa, Undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono ormai una forza inarrestabile e nessuna costa del continente può dirsi al sicuro dalle navi con la prua di drago. Inizia l’epica narrazione di Vinland Saga, in cui si intrecciano la Grande Storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn, il cui unico scopo è placare la sua sete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di una torma di vichinghi. Dalle abili mani di Makoto Yukimura, una storia di guerra e di forti passioni che catapulta il lettore nel mondo sanguinario e violento dell’Europa medievale“.

Vinland Saga – il manga e l’anime

Makoto Yukimura scrive e disegna Vinland Saga dal 2005 inizialmente attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha sino alla conclusione dello stesso anno per poi trasferirsi sulla rivista Afternoon. La serie è ambientata nel Nord Europa di inizio XI secolo ed è attualmente in corso con all’attivo 183 capitoli e 24 tankobon.

In Italia il manga è edito da Star Comics.

La serie anime è stata annunciata nel 2018 per poi andare in onda nel 2019 con la produzione di Wit Studio e la regia di Shuhei Yabuta. In Italia e nel resto del mondo è disponibile attraverso la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. L’anime si compone di 25 episodi.