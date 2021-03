Jujutsu Kaisen – Gege Akutami rivela quanto manca alla fine

Jujutsu Kaisen è sicuramente uno dei manga del momento forte anche dei record di vendite e tirature che hanno raggiunto le 15 mila copie stampate. Tuttavia il suo autore Gege Akutami ha recentemente rivelato quanto manca alla fine della serie durante una intervista concessa a Mando Kobayashi.

Jujutsu Kaisen – quanto manca alla fine del manga?

Durante l’intervista, il sensei ha confermato che Jujutsu Kaisen che avrebbe già superato metà della sua storia e che l’intenzione è quella di arrivare al finale entro due anni. Quindi nel 2023.

Quelle di Akutami sembrano dichiarazioni in linea con quelle spesso fatte da Eiichiro Oda per One Piece che, nel corso degli anni, ha progressivamente spostato la data prevista per il finale dell’opera.

A tal proposito c’è anche da sottolineare come, sempre in una intervista concessa a Mando Kobayashi l’anno scorso, Akutami aveva dichiarato di aver già in mente tutte le fasi principali della sua storia oltre che il finale. Aveva definito questi snodi come punti di cui bisognasse in qualche modo capire il collegamento per arrivare in maniera organica al finale.

Anche queste dichiarazioni sembrano fare eco a quelle del sensei Oda che ha sempre dichiarato di aver in mente il finale di One Piece.

Jujutsu Kaisen – il manga e l’anime

Jujutsu Kaisen è scritto da Gege Akutami ed è in corso di serializzazione in Giappone dal marzo del 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump mentre in Italia è edito da Planet Manga con il titolo Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight con sette volumi all’attivo.

Qualora non conoscete Jujutsu Kaisen eccovi una breve sinossi:

Un ragazzo combatte… per “la giusta morte”. Avversità, rammarico, vergogna: i sentimenti negativi che gli umani provano diventano Maledizioni che si annidano nelle vite di tutti i giorni. Le Maledizioni dilagano in tutto il mondo e sono in grado di condurre la gente verso un fato incredibilmente avverso e persino incontro alla morte. Le Maledizioni possono, inoltre, essere esorcizzate solo da un’altra Maledizione.

Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni… e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro.

Per quanto riguarda la serie anime invece, Jujutsu Kaisen è realizzata dallo Studio Mappa (Terror in Resonance) e nello staff figurano Sunghoo Park (The God of High School) alla regia, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) alle sceneggiature, Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, L’Ospite Indesiderato) al character design ed il trio formato da Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama alla colonna sonora.

Potete vedere il primo episodio dell’anime gratuitamente su youtube, trovate il link nel nostro articolo dedicato.