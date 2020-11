Jujutsu Kaisen: S.H. Figuarts e Proplica da Tamashii Nations

Dopo l’uscita dell’adattamento animato di “Jujutsu Kaisen“ nel mese di ottobre, Tamashii Nations annuncia l’uscita ufficiale di tre proposte dedicate alla nuova licenza del brand. L’azienda Giapponese nello specifico proporrà: due S.H. Figuarts dedicate ai personaggi di Itadori Yuuji e Gojou Satoru e una proposta per la linea di Proplica con il dito maledetto di Ryoumen Sukuna.

Le due action figure saranno realizzate completamente in plastica e saranno dotate di un corpo articolato con diversi accessori intercambiabili e parti opzionali, raggiungendo un’altezza di 15 cm per Itadori Yuuji e 17 cm per Gojou Satoru.

Itadori Yuuji

Itadori Yuuji includerà come extra: tre volti, tre mani sinistre e due destre e parti affetto.

Gojou Satoru

Gojou Satoru sarà dotato di: due mani sinistre e quattro destre, delle mani unite, una testa di ricambio, e dei volti sostitutivi.

Dito maledetto di Ryoumen Sukuna – Proplica

Il dito demoniaco sarà realizzato in scala 1:1, per una lunghezza complessiva di 12 cm e riprodotto nei minimi dettagli.

Jujutsu kaisen è un manga scritto e disegnato da Gege Akutami a partire da marzo 2018 in Giappone. La storia ha come protagonista Yooji Itadori, un comune ragazzo che si unisce al club sull’occulto per evitare di entrare nella squadra di atletica. Un giorno per salvare un suo amico da una maledizione, andrà incontro a un destino sconvolgente, ingoierà il dito dello Spettro Bifronte essendo così posseduto da una maledizione nota come Ryomen Sukuna.

Itadori Yuuji, Gojou Satoru e il dito maledetto di Ryoumen Sukuna sono già in preordine presso il distributore ufficiale Italiano dei prodotti Tamashii Nations (Cosmic Group) al prezzo di 66.00 Euro per le due S.H. Figuarts e 31.50 Euro per la Proplica del dito maledetto. L’uscita Italiana è fissata per Maggio 2021 per Itadori e il dito maledetto, mentre per Giugno 2021 quella di Gojou.