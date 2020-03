Julie Bowen sarà la protagonista della serie Raised By Wolves

Julie Bowen, la talentuosa attrice che sta per dire addio al personaggio che lungamente ha interpretato in Modern Family, Claire Dunphy, è stata appena scelta come protagonista di Raised By Wolves, nuova serie comedy prossimamente prodotta dalla CBS.

Lo show, da non confondere con l’omonima serie sci fi prodotta da Ridley Scott, sarà ideata dalla Universal TV assieme ai creatori di Will & Grace, Max Mutchnick e David Kohan, con un primo episodio diretto da James Burrows, già co-regista della serie cult Cheers.

La trama di Raised By Wolves sarà incentrata su Frankie Wolfe (Julie Bowen), una volitiva manager di grande successo che vede scombussolata la propria vita dall’arrivo di una bambina di undici anni che ha scelto di adottare e crescere con l’aiuto della fragile e nevrotica sorella.

Julie Bowen ha già vinto due Emmy nel 2011 e 2012 per Modern Family, serie di cui ha diretto non soltanto due episodi ma anche un cortometraggio per Google, Power On, oltre allo sviluppo e produzione di numerosi contenuti per la sua compagnia Bowen & Sons.

Dopo un curriculum che vanta una rosa di partecipazioni televisive (Jake in Progress, Weeds, Boston Lega, Lost e E.R.), l’attrice di Baltimora sarebbe salpata per questa nuova avventura seriale grazie ad un contratto di ferro stipulato con la CBS che dovrebbe aggirarsi per ora, secondo Deadline, attorno ai 250.000 dollari a episodio.

L’inarrestabile carriera della Bowen, rappresentata dalla Liberman Zerman Management, continuerà, dopo Raised By Wolves, affiancandosi ad Adam Sandler in Hubie Halloween, prossimo film di Steven Brill per la piattaforma Netflix incentrato sulla noiosa quotidianità di una cittadina di Salem, stramba donna derisa da bambini e adulti che però risulterà presto essere l’unica in grado di salvare la festa di Halloween risolvendo un intricato omicidio capitato proprio quella notte.