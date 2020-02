Hideo Kojima premiato con il BAFTA Fellowship come Fellini, Ridley Scott e Miyamoto

La British Academy of Film and Television Arts, nota più semplicemente come BAFTA, ha annunciato che Hideo Kojima, il noto game designer padre della Metar Gear saga e del recente Death Stranding, sarà premiato con il Fellowship ai BAFTA Game Awards del 2 aprile 2020, come riconoscimento per il suo contributo creativo nei confronti dell’industria.

Il Fellowship è il riconoscimento massimo assegnato dal BAFTA a un singolo individuo, per riconoscere il suo contributo al mondo del cinema, dei videogame o della televisione. Il BAFTA Fellowship è stata dato, in passato, a personalità del calibro di Kathleen Kennedy, Thelma Shoonmaker, Tim Schafer, Joanna Lumley, John Carmack, David Braben OBE, Helen Mirren, Rockstar Games, Julie Walters, Gabe Newell, Peter Molyneux, Vanessa Redgrave, Shigeru Miyamoto e Will Wright, oltre che a grandi nomi del cinema come A. Hitchcock, S. Kubrick, S. Spielberg, M. Scorsese, Ridley Scott e Federico Fellini.

Hideo Kojima ha commentato con le seguenti parole, in traduzione: “Vi ringrazio molto per questo prezioso BAFTA Fellowship. Sono veramente onorato e vorrei sfruttare questo momento per riflettere sui miei molti predecessori, in quanto rispetto profondamente il loro contributo al mondo dell’intrattenimento, sia che si tratti di cinema, televisione o videogiochi. Vorrei inoltre ringraziare coloro che mi hanno supportato nel corso degli anni. Prometto che continuerò a creare nuovi e innovativi modi per spingere il mondo dell’intrattenimento interattivo in avanti.”

L’inizio della carriera di Hideo Kojima può essere posizionato nel 1987, presso Konami, dove ha potuto creare Metal Gear. Ha anche realizzato la serie Zone of the Enders e ha scritto e ideato anche le avventure grafiche Snatcher e Policenatus. Dopo il divorzio con Konami, ha creato un suo studio indipendente e ha realizzato Death Stranding, uscito e fine 2019. Speriamo di scoprire presto su cosa altro lavorerà!