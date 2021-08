Junji Ito x S’YTE: la nuova collezione di abbigliamento horror

S’YTE, come condiviso sul suo account Twitter ufficiale, collaborerà con l’artista Junji Ito, uno dei migliori maestri dell’horror in circolazione. Autore di innumerevoli storie spaventose che hanno permeato le coscienze dei fan di manga e anime, Junji Ito ha recentemente vinto due premi al 33° Will Eisner Comic Industry Awards nelle categorie “Miglior opera asiatica” e “Miglior scrittore/artista”.

Ora, alcune delle sue creazioni più spettrali saranno le protagoniste di una linea di abbigliamento che affascinerà tutti gli appassionati delle storie horror del maestro.

Junji Ito x S’YTE: la nuova collezione di abbigliamento a tema horror

Questa non è la prima volte che il maestro Junji Ito collabora con S’YTE, ma la terza. La prima collaborazione avvenne nel 2019, in cui l’autore ha presentato il manga Uzumaki e la seconda nel 2020 in cui ha presentato il manga Tomie, manga che hanno ricevuto una grande risposta positiva sia in Giappone sia all’estero.

Ora, il design pensato per questa nuova collezione è ispirato a Igata Sekai. Gli abiti presentano molti disegni sia a colori che in uno squisito bianco e nero, oltre a illustrazioni tratte da Hanging Balloon e un collage di scene famose tratte dal manga Tomie.

I nuovi articoli saranno disponibili presso THE SHOP YOHJI YAMAMOTO, il web store ufficiale di Yohji Yamamoto, dalle 12:00 di oggi 28 agosto.

A proposito di Junji Ito

Junji Ito è considerato uno dei più importanti autori di horror mondiali. Classe 1963, è cresciuto in campagna, in una piccola città vicino a Nagano. Nella casa in cui viveva il bagno era alla fine di un tunnel sotterraneo infestato da cavallette, tali esperienze influenzeranno molto le sue opere.

In Italia le sue opere sono pubblicate da varie case editrici. La Star Comics ha pubblicato Uzumaki – Spirale, Gyo e Remina – L’Asto Infernale, J-POP ha pubblicato invece Tomie, Brivido e altre storie, Planet Manga ha pubblicat Yon e Mu e Hikari ha pubblicato Lovesick Dead.

L’ultima sua opera è Genkai Chitai, tradotto molto liberamente come La Zona Inquietante, ancora inedito nel nostro Paese.

Su Crunchyroll Italia è disponibile la serie animata Junji Ito Collection, da cui sono stati prodotti dei Funko POP! a tema.

Se siete appassionati delle opere di Junji Ito vi consigliamo di recuperare Tomie disponibile su Amazon!