Blowhammer x ROG: per festeggiare Phone 7 arriva la nuova linea di abbigliamento gamer (AGGIORNAMENTO REBRANDING)

Da poco il marchio Blowhammer ha deciso di effettuare un rebranding. Di seguito le informazioni: Blowhammer, il marchio di moda streetwear fondato da Salvatore Sinigaglia, ha annunciato un significativo rebranding che segna l'inizio di una nuova era. Rimanendo fedele alle sue radici, Blowhammer si rinnova per offrire un’identità più moderna e distintiva. Da oltre un decennio, il brand ha consolidato la sua presenza nel mercato digitale italiano ed europeo, grazie alla sua filosofia “unfast fashion” e alla produzione responsabile. Il nuovo approccio sottolinea la trasparenza e la sostenibilità, riducendo le emissioni di CO2 attraverso un modello di produzione "just-in-time". Il CEO e Founder, Salvatore Sinigaglia, ha ribadito l'impegno del marchio a spezzare le convenzioni della moda, offrendo capi sostenibili che esaltano l'individualità. Il rebranding amplia anche l'orizzonte del brand includendo collezioni per donne e bambini, rispondendo alle esigenze del mercato con una comunicazione chiara sull'origine e la qualità dei prodotti. Piero Unisono, Direttore creativo, ha sottolineato l'importanza della libertà espressiva e dell'autenticità contro l'omologazione, enfatizzando il ruolo cruciale della creatività in un mondo sempre più standardizzato. Blowhammer si distingue così come un pioniere del cambiamento, promuovendo uno stile dirompente che unisce innovazione, arte e sostenibilità.

News originale

Il marchio ROG di Asus lancia sul mercato, in collaborazione con Blowhammer, una linea di abbigliamento dedicata ai gamer. Il noto brand artwear incontra l'animo dei giocatori ROG, creando cosi una collezione unica nel suo genere.

In occasione del lancio del nuovo ROG Phone 7 che avverrà il 13 aprile, Asus Republic of Gamers ha annunciato oggi la sua prima collezione di abbigliamento in edizione limitata. L'esclusiva collezione si chiama "Blowhammer x ROG" e nasce per festeggiare l'affiatata community Asus ROG, omaggiandone stile e colori grazie ad un design unico ed accattivante che ripercorre le grafiche dei prodotti Asus ROG.

Blowhammer per chi non lo conoscesse, è un brand che da ormai 10 anni crea artwork e li imprime su capi di abbigliamento dal design unico. L'approccio etico della produzione Just-in-time permette all'azienda di produrre solo i prodotti che sono già stati acquistati, riducendo cosi al minimo l'impatto ambientale.

Marco Astori, Country Manager di Asus Italia ha dichiarato:

“ASUS ROG crede nel mondo gaming a tutto tondo, e per questo ogni giorno si impegna a offrire il massimo ai suoi fan. Per noi è importante creare sempre qualcosa di nuovo ed esclusivo per assecondare le esigenze dei gamer, e la collaborazione con Blowhammer abbraccia al meglio il nostro obiettivo e ci permette di dare voce alla nostra community anche nel quotidiano. Una collezione unica che permetterà a tutti i ROG enthusiast di esprimere al meglio il proprio essere.”

E ancora Silvio Iodice, Marketing Specialist di Asus Italia, ha dichiarato:

“Una collaborazione che racconta quanto il gaming vada oltre una postazione o un dispositivo di gioco e diventi un vero e proprio stile di vita. Con questa collezione i giocatori potranno esprimere al meglio il proprio stile, ci auguriamo che sia solo la prima di una lunga serie di capsule”.

Già da oggi i fan del marchio Asus ROG avranno la possibilità di acquistare magliette e felpe con i richiami ai motivi e ai colori iconici di Republic of Gamers. La linea di abbigliamento presenta capi in diverse colorazioni, per poter cosi rispondere alle esigenze e ai gusti di tutti i gamer. Le colorazioni sono: nero con i classici profili rossi che richiamano il logo del brand e bianco con i dettagli in azzurro, cosi da richiamare i tratti distintivo di ROG Phone.