Jurassic World: Dominion è stato rinviato al 2022, rispetto alla sua originale data d’uscita prevista per Giugno 2021.

Con un’incremento negli States dei casi positivi al Coronavirus e e nessuna indicazione (nonchè previsione) sulla fine della pandemia, molti cinema si sono visti costretti a chiudere e così molte case produttrici hanno deciso di rinviare molte loro pellicole.

Anche Jurassic World: Dominion rientra nella lunga lista di film rinviati a causa dell’emergenza sanitaria in corso e dopo la mossa della Warner Bros. di slittare tutte le sue pellicole fino al 2023, quella di Universal non risulta una mossa troppo strana.

Il film è stato uno dei primi a tornare alle riprese dopo che le prime restrizioni hanno iniziato ad essere revocate, durante i mesi più pericolosi della pandemia. La produzione si vantava dei suoi standard di sicurezza sul set, ma non sono i regolamenti o la produzione a frenarne l’uscita a questo punto. Piuttosto, è difficile sapere quando un film che ha bisogno di guadagnare diverse centinaia di milioni di dollari per ottenere un profitto, potrebbe realisticamente essere mandato in sala negli Stati Uniti e sperare di attirare quel tipo di folla.

Nel frattempo, lo studio ha pubblicato sull’account twitter ufficiale un nuovo poster, comprensivo di nuova data d’uscita:

Il trio del primo Jurassic Park composto da Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern ritornerà sullo schermo insieme dopo tanto tempo in Jurassic World: Dominion. Mentre Goldblum è apparso in Il Mondo Perduto (il secondo film della serie) e ha avuto una piccola parte in Jurassic World: Il Regno Distrutto, non era apparso sullo schermo con Darn e Neil, il cui unico precedente ritorno al franchise è stato in Jurassic Park III.