In Jurassic World: Dominion, il nuovo dinosauro sarà come il Joker, almeno secondo quanto il regista Colin Trevorrow ha lasciato intendere durante un’intervista con Empire. Affermazione curiosa, che lega il Clown del Crimine, che tanto filo da torcere ha dato a Batman negli anni, al nuovo capitolo della saga preistorica, dove vedremo in azione il Giganotosaurus.

Tradizione del nuovo corso della saga avviato con Jurassic World è la presenza, in ogni nuovo capitolo, di una nuova creatura pronta a rivelarsi più pericolosa a letale delle precedenti. Secondo quanto detto da Trevorrow, dunque, in In Jurassic World: Dominion, il nuovo dinosauro sarà come il Joker della Trilogia di Nolan, il che lascia suppore come possiamo attenderci qualcosa di decisamente inatteso:

“Per il Giga volevo qualcosa di nuovo, che avesse un qualcosa che ci facesse pensare al Joker. Il Giga vuole solo vedere bruciare il mondo”

Jurassic World: Dominion uscirà nei cinema americani il prossimo 10 giugno, e sarà il sesto capitolo della fortunata saga. Partendo dal Jurassic Park di Steven Spielberg, tratto dall’omonimo romanzo di Michael Crichton, la serie è diventata uno dei franchise più amati e remunerativi della storia del cinema, che ha spinto in tempi recenti a dare vita a un nuovo arco narrativo, Jurassic World. Il sesto capitolo sarà il seguito diretto di Jurassic World: Il regno distrutto.

Ambientato quattro anni dopo gli eventi del precedente episodio, Jurassic World: Dominion metterà in scena il tentativo degli umani di convivere sulla Terra, senza dimenticare una rivalità che avrà come posta in palio il titolo di specie dominante del pianeta. A d essere particolarmente atteso dai fan della saga è il ritorno di personaggi amati del primo ciclo della di Jurassic Park, come Alan Grant (Sam Neill), Ellie Saddler (Laura Dern) e Ian Malcom (Jeff Goldblum)