Kaiju No 8, il celebre manga scritto e disegnato da Naoya Matsumoto per l’applicazione online di Shonen Jump+ ed edito in Italia da Star Comics, diventa ufficialmente anime e ne dà notizia il sito web creato appositamente per l’annuncio (potete raggiungerlo qui).

Kaiju No 8: annunciato ufficialmente l’anime, mentre il manga va in pausa

In occasione dell’annuncio è apparso un breve teaser con spezzoni ispirati ai disegni del manga. Eccolo di seguito:

Kaiju No. 8 TV Anime has been officially announced.pic.twitter.com/gRWHqwiBNz — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 4, 2022

Viene anche annunciata una pausa per il manga dalla durata di un mese per far si che l’autore possa svolgere le ricerche per i prossimi sviluppi. Il prossimo Capitolo del manga, infatti, arriverà il 2 settembre sempre attraverso le pagine di Shonen Jump+.

Al momento è quanto emerso e non appena ne sapremo di più vi informeremo. In attesa, invitiamo a recuperare il nostro speciale dedicato a tutto ciò che serve sapere per avvicinarsi all’avvincente ed emozionante opera sui classici giganti giapponesi creata da Matsumoto.

Se non lo aveste ancora fatto, invitiamo a recuperare su Amazon la Limited Edition del 1° Volume di Kaiju No. 8.

Kaiju No. 8: a proposito del manga

Kaiju No. 8 è un manga shonen scritto e disegnato da Naoya Matsumoto attraverso le pagine online di Shonen Jump+ dal luglio 2020. L’opera si compone al momento di 7 volumetti in Giappone. In Italia è disponibile per Star Comics con i primi 3 volumetti.

L’opera, come già menzionato, ha ricevuto già diversi riconoscimenti da parte della critica e ottima ricezione da parte degli appassionati. Nel 2021 ha vinto il Next Manga Award nella categoria web e a settembre 2021 il manga contava oltre 4 milioni di copie stampate.

Distribuito da TOHO Animation, la serie manga avrà diritto ad un adattamento anime.