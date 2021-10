Karas: Yamato annuncia il doppiaggio italiano

Yamato Video ha annunciato sulla sua pagina Facebook la traduzione italiana di Karas, la serie composta da sei OVA, che quest’anno ha festeggiato il 40° anniversario dello studio Tatsunoko.

Karas: il doppiaggio italiano

La storia dell’anime ruota attorno ai Karas, persone che riescono a trasformarsi in potenti guerrieri meccanici. Essi combatteranno per far prevalere la pace o le proprie ambizioni.

In Giappone è andato in onda tra il 2005 e il 2007 mentre nel nostro Paese è stato trasmesso con audio originale e sottotitoli in italiano sul canale Man-ga di Sky nel giugno 2017.

La regia e l’idea originale sono di Keiichi Sato (Tiger & Bunny), Shin Yoshida si è occupato della composizione della serie, Masaya Honda della sceneggiatura, Kenji Hayama (Change!! Shin Getter Robot) del character design e Yoshihiro Ike della musica.

I doppiati italiani sono: Ismaele Ariano nel ruolo di Otoha, il protagonista che deve affrontare l’esercito ribelle. Martina Felli doppia Yurine, un essere creato dall’unione di un gatto e di una donna che accompagna il protagonista. Riccardo Sarti è Eko Hoshunin, l’antagonista a capo di un piccolo esercito. Maurizio Merluzzo è Nue, Luana Congedo è Tsuchigumo e Luca Ghignone è il Commissario.

Questa la sinossi:

Quando calano le tenebre ed arriva la notte, le persone accendono le luci per allontanare l’oscurità, perché sentono che c’è qualcosa che si nasconde nell’ombra.

A Tokyo gli umani convivono inconsapevolmente con spiriti e demoni, ma dopo la morte del guardiano Karas che proteggeva la città, si susseguono ormai frequenti ed inspiegabili omicidi, la cui natura va ben oltre la comprensione umana.

Per fermare le morti, la bizzarra sacerdotessa Yurine sta cercando da tempo un nuovo guerriero: così si imbatterà nella sua ricerca nel giovane Otaha, secondo lei adatto al ruolo. Ma indossare l’armatura di Karas, sconfiggere i demoni e ristabilire la pace, non sarà cosa facile…

Qui sotto potete guardare il trailer del doppiaggio italiano:

Acquistate Lupin The Third – La Donna Chiamata Fujiko Mine disponibile su Amazon!