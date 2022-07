Inizia a farsi sempre più incessante l’attesa dei fan attorno al terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, in arrivo il prossimo anno. Nel frattempo Karen Gillan, interprete di Nebula, ha dichiarato che il finale della saga sarà molto agrodolce, ricordando l’esperienza positiva avuta sul set.

Il finale di Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà agrodolce

Intervistata alla premiere mondiale di Thor: Love & Thunder (dove i Guardiani faranno una comparsata) l’attrice ha così dichiarato: “La mia esperienza sul set dei primi due film è stata fantastica, non vedo l’ora di poter tornare a lavorare di nuovo con James Gunn. Ci siamo riuniti tutti come una vera famiglia. Con questo capitolo ci sarà un feeling di chiusura del cerchio, quindi sarà molto agrodolce, ma tutti hanno dato il massimo”.

Sentimento condiviso da un’altra grande protagonista della saga, ovvero Zoe Saldana (Gamora), che ha dichiarato come la storia scritta dal regista abbia emozionato tutto il cast durante le riprese.

Al momento non sappiamo se e come proseguirà il franchise dopo il terzo capitolo, ma James Gunn ha già affermato di volersi prendere una pausa e dedicarsi al piccolo schermo. D’altronde la seconda stagione di Peacemaker, antieroe DC interpretato da John Cena, è già stata ufficializzata da HBO Max.

Guardiani della Galassia Vol.3 arriverà nelle sale il 23 maggio 2023. Il film avrà un tono molto più oscuro rispetto ai precedenti e alzerà di molto la posta in gioco per tutti i personaggi coinvolti. La new entry del cast è Will Poulter nei panni del potente Adam Warlock.

Nel frattempo i Gurdiani torneranno in azione a fine anno in uno speciale natalizio realizzo in esclusiva per Disney+. Gli eventi narrati fungeranno da prologo al terzo capitolo cinematografico e saranno considerati canonici all’interno del fitto panorama del Marvel Cinematic Universe. Essendo un grande fan di Star Wars, James Gunn ha voluto replicare quanto fatto da Lucasfilm con il controverso speciale natalizio uscito nell’inverno del 1978. Inizialmente criticato e odiato dai fan, con il passare degli anni è diventato un vero e proprio cult.