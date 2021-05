Guardiani della Galassia, quando sarà ambientato lo speciale natalizio?

Il colorato e adrenalinico franchise creato da James Gunn si espanderà ulteriormente con uno speciale natalizio in arrivo nel 2022 solo su Disney Plus. Al momento i dettagli sulla trama sono ancora ignoti, ma il regista ha confermato di aver già ultimato la sceneggiatura e di aver riunito il cast originale.

I fan si sono prontamente chiesti quando sarebbe stato ambientato e anche a questa domanda Gunn ha voluto dare una risposta definitiva. Gli eventi narrati nello speciale avverranno immediatamente dopo Thor: Love & Thunder e poco prima di Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita a maggio del 2023. Una sorta di prologo, dunque, in vista del nuovo capitolo cinematografico.

La presenza dei Guardiani nel quarto film dedicato al dio del tuono era già stata ampiamente confermata nei mesi passati. D’altronde Star-Lord e compagni avevano avuto diverse interazioni proprio con Thor sul finale di Avengers Endgame. Gunn ha inoltre rivelato che lo speciale sarà considerato canonico all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Rivelata la timeline dello speciale natalizio di Guardiani della Galassia

Essendo un grande fan di Star Wars, James Gunn ha voluto replicare quanto fatto da Lucasfilm con il controverso speciale natalizio uscito nell’inverno del 1978. Inizialmente criticato e odiato dai fan, con il passare degli anni è diventato un vero e proprio cult. Da non dimenticare come lo show abbia introdotto per la prima volta il personaggio di Boba Fett.

Nell’ultimo anno il regista è stato impegnato con la produzione di The Suicide Squad, film targato DC Comics in arrivo ad agosto, e con lo spin-off televisivo incentrato su Peacemaker, personaggio interpretato dall’ex campione WWE John Cena. Al momento non si hanno conferme certo in merito, ma il terzo capitolo de I Guardiani della Galassia potrebbe essere l’ultimo film da lui diretto.

