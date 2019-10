Kasumi Black Ver. – Figma prodotto da Max Factory

Max Factory annuncia l’apertura dei preordini per la nuova figma dell'azienda Max Factory dedicata a “Dead or Alive” con il personaggio di kasumi Black Ver.

Figma annuncia l’apertura dei preordini per la nuova figure realizzata dell’azienda Max Factory dedicata a Dead or Alive, con il personaggio di Kasumi nella versione con il costume nero. La linea figma è composta da Action Figure in scala 1/12 con svariate licenze basate su Film, Anime giapponesi e Videogiochi.

Dead or Alive è una serie di videogame del genere picchiaduro, creata da Tomonobu Itagaki, sviluppata dal Team Ninja e distribuita dalla Tecmo. Itagaki durante un’intervista dichiarò che: “Volevo creare qualcosa che cogliesse l’attenzione delle persone mentre lavoravo a DOA. Certo, DOA è conosciuto per i suoi seni saltellanti. Bene, non è stata un’idea mia. Ho preso l’idea da uno dei videogiochi in 2D della serie Fatal Fury di SNK. Ovviamente quando è stata riproposta in 3D, il risultato era quasi troppo esagerato per gli spettatori. E ancora, cadere da luoghi alti reca danni ai personaggi di DOA, ma idea viene da Mortal Kombat. Nel caso di Mortal Kombat, se il combattente cade semplicemente muore. Finisce il gioco. Però pensammo che sarebbe stato più interessante continuare il combattimento dopo la caduta. E così facemmo.” Ha poi aggiunto: “Voglio che le persone ricordino DOA come un gioco molto aggressivo e combattivo. Per i contributi al genere, lo vedo come qualcosa di simile al processo che ha portato il sushi a diventare un prodotto globale. Per esempio, ad alcune persone piace la grafica, ad altre l’animazione, ad altre ancora il character design accattivante. Attraverso DOA, vogliamo raggiungere il numero massimo di persone e diventare un gioco mainstream.” Kasumi è la protagonista di Dead or Alive, è la seconda figlia di Shiden, ninja del Mugen Tenshin, e sorella minore di Hayate. Viene descritta come uno dei personaggi più compassionevoli della serie, soprattutto verso la sua sorellastra Ayane nonostante abbia cercato molto spesso di ucciderla sotto l’ordine di Genra.

L’action figure di Kasumi, realizzata completamente in PVC, sarà alta circa 13,5 cm, caratterizzata da svariate articolazioni avrà una elevatissima posabilità grazie alla quale sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Figma). All’interno della confezione non mancheranno parti intercambiabili tra cui: visi e mani intercambiabili e una spada completa di fodero.

La figure di Kasumi uscirà per il mercato Giapponese ad maggio 2020 al prezzo di 7.091 Yen e sarà distribuita da Good Smile Company