Era Luglio del 2015 quando Kanon di Sea Dragon, il primo Sea Shogun a servizio del Dio Poseidone, veniva ufficialmente rilasciato sul mercato per la linea Myth Cloth EX di Bandai e Tamashii Nations. Oggi, a distanza di oltre sette anni, la casta dei valorosi guerrieri protettori dei mari si conclude con il rilascio di Kaysa di Lymnades (in Italia noto come Lemuri), un personaggio dell’armatura a forma di Salamandra e le cui tecniche si basavano sull’inganno. Ma di cosa stiamo parlando? Dei Cavalieri dello Zodiaco, la mitica serie cult a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, che da più di 35 anni affascina e appassiona generazioni.

La serie Myth Cloth Ex è la più “recente” sul mercato sebbene sia nata nel 2012 e riprende al pari dei cugini Myth Cloth vari personaggi tratti dall’anime e dal manga come action figure articolate, da collezione, con armatura removibile in metallo e plastica a cui è possibile assemblare le varie componenti per formare anche il segno celeste (chiamato Object o Totem) che egli rappresenta. Immaginate dunque il fascino di un oggetto del genere, dietro il quale ci celano studi e ricerche dal punto di vista ingegneristico per poter utilizzare i medesimo componenti sia su un piccolo corpo umano e al tempo stesso su uno scheletro di plastica dalle forme animalesche.

Kaysa di Lymnades Myth Cloth EX

Confezione e Packaging

La scatola di Kaysa di Lymnades Myth Cloth Ex riprende lo stile e le grafiche già utilizzate per ogni membro della casta dei Sea Shogun. Realizzato con il consueto cartoncino rigido riporta per la maggior parte la colorazione blu, che richiama il mare e decorazioni più chiare realizzate con tonalità di blu più chiaro e scritte che ricordano la colorazione delle Scale, così vengono chiamate le loro armature, forti al pari di quelle dei Cavalieri d’Oro. La grafica presenta nella parte frontale una fotografia a grandezza naturale del prodotto e tutta una serie di loghi e bollini che certificano il prodotto come originale. Sui fianchi Ritroviamo altre raffigurazioni del personaggio e del totem mentre sul retro possiamo apprezzare la tipica serie di immagini ufficiali che oltre a mostrarci le possibilità della figure ci mostrano anche tutta la dotazione di accessori contenuti nel blister.

I Blister

All’interno della confezione sono presenti due blister in plastica e in essi sono presenti tutte le parti per creare la composizione a Totem o a Cavaliere. Tale è la possibilità che ci viene data dalla linea Myth Cloth e Myth Cloth Ex che nel corso degli anni ne ha decretato il successo. Nel primo blister troviamo il corpo utilizzato per le figure EX e gran parte dell’armatura composta da bracciali, schinieri e copri coscia… Il resto dell’armatura composto da torace, dorso e gonnellino sono riposti nel secondo blister assieme allo “scheletro” su cui si assembla l’armatura a forma di animale.

Il Totem

Il Totem di questo Saint di Poseidone non si ispira ad un mostro mitologico in particolare ma alla Salamandra Marina, nota anche come Axolotl, che tutto sembrerebbe tranne che un mostro da temere. In realtà il vero potere di questo infido cavaliere era proprio nella sua natura muta forma che gli consentiva di assumere le sembianze di altri personaggi attraverso le illusioni. Il montaggio del totem è stato abbastanza semplice perché accompagnato dall’utilizzo del libretto di istruzioni, che vi consigliamo sempre di consultare, poiché prima di unire i pezzi tra loro occorrono alcuni passaggi propedeutici dove si devono smontare ad esempio gli arti per poi ricomporli nuovamente con armatura montata. Questi passaggi se non eseguiti a dovere portano solo a complicazioni ed instabilità della figure che già di suo non è che sia stabilissima.

Il Cavaliere

Sarà l’esperienza, chiamatela come vi pare, ma quando l’armatura va montata sul corpo della figure solitamente è tutto molto più semplice ed intuitivo. Quello che notiamo vestendo il corpo di plastica è che la posizione che viene fatta assumere al corpo è leggermente ricurva, esattamente come quella del personaggio a cui è ispirato, mantenendo quindi una fedeltà che già nel vecchio Myth Cloth era stata attenzionata. Nota curiosa, prima di produrre la vecchia versione Myth Cloth il volto di Lymnades non era mai stato mostrato senza elmo quindi grazie ai bozzetti di Kurumada e Toei Animation siamo venuti a conoscenza della capigliatura di questo bizzarro personaggio. La stessa capigliatura ovviamente è stata riproposta in chiave migliorata e aggiornata nella nuova versione EX insieme al nuovo set di volti intercambiabili. La colorazione della cloth, di un bellissimo arancione metallizzato, rispecchia le scelte cromatiche già adottate con gli altri Cavalieri di Nettuno sposandosi perfettamente con i suoi compagni d’arme. La posabilità è ottima sebbene sia limitata nella parte del busto – addome dove per scelte imputabili alla fedeltà alle fonti si è scelto di non permetterne un movimento altresì concesso in altre occasioni dalle figure che lo hanno preceduto.

Kaysa di Lymnades è disponibile sul mercato grazie a Cosmic Group, che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations in Italia.