Kemono Jihen è ora su Netflix con il doppiaggio italiano

L’anime di Kemono Jihen, adattamento dell’omonimo manga di Shō Aimoto, edito in Italia dalla casa editrice J-POP, dopo essere stato trasmesso in simulcast con il Giappone sulla piattaforma VVVVID con sottotitoli in italiano, è ora disponibile per gli abbonati su Netflix in versione doppiata grazie a Dynit!

Kemono Jihen: tra anime e manga

L’anime di Kemono Jihen, composto da 12 episodi, è stato realizzato dallo studio Ajia-do Animation Works (How Not to Summon a Demon Lord) e diretto da Masaya Fujimori (Izetta: The Last Witch) e sceneggiato da Noboru Kimura (Gundam Build Divers).

Di che cosa parla l’anime? Narra le vicende di un ragazzo chiamato Dorota-bou e Inugami, un detective specializzato nel campo dell’occulto. I due si incontrano per la prima volta quando nella città del primo molti capi di bestiame vengono trovati morti e con il corpo marcito in un sola notte.

Il cast di doppiaggio originale include Natsumi Fujiwara (Kabane Kusaka), Junichi Suwabe (Kohachi Inugami), Ayumu Murase (Akira), Natsuki Hanae (Shiki Tademaru), Daisuke Ono (Mihai), Kana Hanazawa (Inari), Yumiri Hanamori (Kon) e Hiro Shimono (Nobimaru).

L’omonimo manga è scritto e disegnato da Shō Aimoto, serializzato sulla rivista Jump Square della Shūeisha dal 2 dicembre 2016. In Italia è pubblicato dalla J-POP Manga per un totale di 8 volumi disponili (acquistatelo su Amazon!). Questa la trama:

In un tranquillo villaggio di campagna gli animali muoiono uno dopo l’altro in circostanze inquietanti. Per risolvere il caso viene assunto da Tokyo un elegante detective di nome Inugami. Durante le indagini, l’uomo si imbatte in un misterioso ragazzino del posto, soprannominato “Dorotabo”, come lo spettro che vive nel fango. E’ dal loro incontro che inizia questa strana storia di mostri…

Vi ricordiamo che l’autore del manga di Kemono Jihen è al lavoro su uno spin-off di Stone Ocean, la sesta serie del manga Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki, edita su Weekly Shōnen Jump dal 2000 al 2003 e se volete saperne di più leggete anche questo nostro articolo.