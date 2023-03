Siamo alla fine del XX secolo, il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche, sulla faccia della terra gli oceani sono scomparsi e le pianure hanno l’aspetto di desolati deserti. Tuttavia Tetsuo Hara e Buronson decidono di comune accordo di far sopravvivere la razza umana, dando vita al leggendario Ken il Guerriero. Non è possibile essere nati nella seconda metà degli anni ’80 e non conoscere l’erede della Divina Scuola di Hokuto, l’arte marziale da cui proviene l’uomo solitario che è riuscito a spezzare le nostre catene. Se, invece, non lo conoscevate, meglio continuare a leggere come è nato, chi è stato, contro chi ha combattuto e perché è ancora oggi Kenshiro è un personaggio attuale più che mai. E fidatevi, vi conviene, perché tra dieci secondi potreste trovarvi con un improvviso mal di testa.

Ken, il Guerriero entrato nella storia grazie al pugno dell’Orsa Maggiore

Il protagonista: chi è Ken il Guerriero?

Una sagoma che si lascia alle spalle un sole diviso dall’orizzonte, un uomo che avanza, contro le intemperie e qualsiasi avversità. Prima di presentarvi l’intera e intricata storia di Ken il Guerriero, è doveroso partire da una premessa: tutta la saga è un’enorme ode alla pietà e all’amore. Potrebbe sembrarvi strano, avevate sentito o saputo che Ken fosse celebre per i suoi micidiali pugni, in grado di uccidere i suoi avversari con un colpo solo molto prima che One Punch Man facesse parlare di sé. Ma ciò che ha permesso la saga di entrare nella storia e nella leggenda imperitura, è proprio la sua natura fatta di contrasti in perfetto equilibrio: lacrime e sangue, pugni e carezze, vendetta e redenzione.

Kenshiro, che viene comunemente tradotto come “pugno chiaro” in giapponese, si mostra al suo pubblico come un possente guerriero, così muscoloso e feroce da avere un ricambio pressoché infinito di magliette strappate a suon di “WATTA!”. Ma non troverete un protagonista più profondo e afflitto quanto il celebre uomo che un giorno tutti conosceranno come il Salvatore di Fine Secolo. Oltre al suo petto segnato dalle cicatrici delle Sette Stelle, il nostro Ken viene ricordato per il suo sguardo indecifrabile, un’espressione che sa di gentilezza e di fermezza allo stesso tempo. Lui è il 64esimo legittimo successore della Divina Scuola di Hokuto, un’antica arte marziale che dona l’abilità ai suoi discendenti di uccidere i propri avversari, facendoli esplodere dall’interno mediante la pressione di determinati punti del corpo vitali segreti, conosciuti come tsubo. Ciononostante, Ken il Guerriero non cerca il conflitto: è una persona gentile e sensibile che aiuta sempre gli indifesi. È soltanto in seguito al rapimento della sua amata, Julia, sottrattagli davanti agli occhi dal suo amico Shin, che decide di intraprendere un viaggio per ritrovarla. Lungo il cammino, però, è costretto ad affrontare i vari predoni e i signori della guerra che imperversano in questa epoca di tumulti e anarchia post guerre atomiche.

I personaggi in Hokuto no Ken

Lo stesso Kenshiro non sarebbe niente, però, senza le persone con cui è entrato in contatto nel corso della sua storia: una delle caratteristiche più importanti, infatti, di tutta la saga di Ken il Guerriero, è proprio la caratterizzazione dei suoi personaggi. Dagli abitanti dei villaggi desolati sino agli altri protagonisti secondari, non troverete un solo uomo, donna, cavallo e bambino che non abbia un senso all’interno della trama. Tra i personaggi principali, però è necessario citare:

Raoul:

Il maggiore tra i quattro fratelli adottivi di Kenshiro, il più forte, il più ambizioso e il più feroce. Conosciuto come il Re di Hokuto o il dominatore di fine secolo, Raoul è uno dei più potenti maestri della divina arte marziale. La sua inestinguibile sete di potere, lo porta a formare un esercito e un’efficiente fortezza, in cui rinchiudere i maestri di arti marziali e carpire i loro segreti. Desidera dominare il mondo e se per farlo dovrà affrontare i suoi fratelli o persino Dio , non si fermerà. Affronta e sconfigge diversi avversari, ma verrà sconfitto alla fine dalla tecnica finale della scuola di Hokuto, la Trasmigrazione dell’Anima. Raoul muore in un’iconica posa, in piedi, con un pugno rivolto verso il cielo che fa splendere così il sole sulla terra.

Toki:

Fratello biologico di Raoul, era lui a essere stato scelto da Ryuken come suo successore, ma i suoi poteri vengono ridotti notevolmente in seguito alla malattia mortale, contratta dopo aver chiuso il portone di un bunker ed essere così rimasto esposto alle radiazioni. Toki è un guerriero dal buon cuore e usa le tecniche di Hokuto soprattutto per curare i bisognosi. Tenta di fermare Raoul, ma il suo corpo indebolito lo sconfiggerà.