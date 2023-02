Sin dal suo annuncio, Thunderbolts è stato percepito come un capitolo del Marvel Cinematic Universe particolare. La presenza di una squadra di antieroi composta da alcune delle figure più particolari del francihse, come Yelena Belova o Taskmaster, ha subito suscitato l’interesse dei fan della saga, che non hanno subito cominciato a speculare su chi potrebbe essere il leader dei Thunderbolts.

Durante un’intervista, Kevin Feige rivela chi sarà il leader dei Thunderbolts

La presenza di due figure come Bucky Barnes (Sebastian Stan) e John Walker (Wyatt Russell) rappresentava un bel dubbio, ma la caratura di un personaggio come il Soldato d’Inverno, considerato il suo passato, è stata subito vista come il requisito perfetto per il leader dei Thunderbolts.

Ogni dubbio in tal senso, comunque, è stato sciolto da una recente dichiarazione del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, durante un’intervista con Entertainment Weekly

Abbiamo un sacco di progetti le cui riprese partiranno presto. La cosa divertente, come ho detto durante il D23, è che sono a malapena eroi, nessuno di loro si considera un eroe. Quando il tuo leader de facto è Bucky Barnes, è una cosa di cui sei consapevole. È merito dell’ottimo lavoro che Sarah Finn (direttrice del casting, NdR) ha fatto per tutta la durata del Marvel Cinematic Universe. Abbiamo David Harbour e Florence Pugh e diversi attori che sono al top della professione e che eccellono in tutto quello che fanno. Sono già parte del Marvel Cineamatic Universe, e potremo costruire molto su di loro.

Vedere Bucky Barnes come leader dei Thunderbolts sarà estremamente interessante, considerato il peso che il personaggio porta sulle sue spalle. Dopo essere stato per anni costretto a eseguire passivamente ordini come Soldato d’Inverno, Bucky in The Falcon and the Winters Soldier ha proseguito un percorso di guarigione dai suoi sensi di colpa, dopo aver mostrato in precedenti capitoli del franchise di soffrire enormemente per il suo passato. La sua nuova figura di guida di un gruppo di personaggi complessi come i Thunderbolts potrebbe essere una sfida interessante per Bucky, che potrebbe mostrare di avere compreso alcuni insegnamenti dal suo vecchio amico Steve Rogers.

