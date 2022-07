Trigun Stampede, remake del classico adattamento anime del manga di Yasuhiro Nightow, verrà trasmesso in simulcast da Crunchyroll al momento dell’uscita, che sarà nel 2023, in più di 200 paesi e territori in tutto il mondo. Ora, TOHO e lo studio CG Orange hanno pubblicato il trailer del nuovo anime Trigun Stampede durante il panel Trigun all’Anime Expo sabato e rivelato nuove informazioni sul cast e sullo staff!

Le nuove informazioni e il trailer del nuovo anime Trigun Stampede

Il nuovo Trigun Stampede sarà diretto da Kenji Mutou (regista di Cavity Express, storyboarder di BEASTARS, regista degli episodi di Land of the Lustrous) presso Orange. Kouji Tajima è il concept designer ed è accreditato per il concept dei personaggi.

L’anime sarà vedrà Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Vash the Stampede, Junya Ikeda nel ruolo di Knives Millions, Tomoyo Kurosawa nel ruolo del giovane Vash, Yumiri Hanamori nel ruolo del giovane Knives, Maaya Sakamoto nel ruolo di Rem Saverem.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Trigun: il franchise

Il manga originale è stato pubblicato su Monthly Shonen Champion dal 1995 al 1997, mentre il sequel intitolato Trigun Maximum è stato pubblicato su Young King OURS dal 1997 al 2007. L’edizione italiana del manga è stato pubblicato dalla Planet Manga. Nel dicembre del 2007 la J-POP ha iniziato la pubblicazione della riedizione di Maximum a partire dal primo numero, prevedendo la pubblicazione di tutti i tankōbon originali.

Vash the Stampede, noto come tifone umanoide, è il primo uomo nella storia dichiarato calamità naturale. Ritenuto responsabile di disastri in molte città, ha su di sé una taglia da 60 miliardi di $$ (doppi dollari). La sua vera natura è però ben lontana dall’essere malvagia e crudele come tutti s’immaginano: Vash è in realtà un tipo spensierato e un pacifista convinto, sempre pronto a soccorrere e salvare i più deboli, e con due sole grandi passioni, le belle donne e le ciambelle. Dotato di una sensibilità estrema e al tempo stesso di una grandissima determinazione e forza interiore (per non parlare della grande resistenza del suo corpo) Vash aiuta e difende i più deboli, cercando sempre di evitare di ferire a morte i criminali che affronta, capace di mettere a repentaglio la sua vita per aiutare tutti i bisognosi che incontra lungo il suo cammino.

Per quanto riguarda l’adattamento anime è stato prodotto dalla Madhouse ed è andato in onda per 26 episodi in Giappone nel 1998. In Italia è andata in onda dalla rete televisiva MTV nel 2000 e pubblicato in DVD in diverse edizioni. Dal manga è stato tratto anche un film anime Trigun: Badlands Rumble che ha debuttato nell’aprile 2010. Basato su una storia del creatore del manga originale Nightow e del regista Satoshi Nishimura, il film segue Vash the Stampede e il fuorilegge Gasback in un periodo prima del finale dell’anime originale. Vash si reca in una città circondata da sabbie mobili dove Gasback ha un conflitto con il sindaco. Mentre la storia si svolge, Vash scopre che le sue azioni 20 anni fa hanno incitato gli attuali problemi che coinvolgono cacciatori di taglie, guardie del corpo e vendette.