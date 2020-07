Kill Bill 3: Vivica A. Fox segnala Zendaya per il ruolo di Nikki Green

Nella speranza che Quentin Tarantino porti davvero a compimento il suo progetto di girare l’ultimo volume di Kill Bill 3, Vivica A. Fox ha espresso la sua opinione su chi secondo lei dovrebbe interpretare la figlia di Vernita Green da adulta.

L’attrice di Set it Off e Arkansas, ha infatti proposto Zendaya per il ruolo di Nikki.

Nel primo film della saga tarantiniana, Vernita Green, una dei temibili membri della Deadly Viper Assassination Squad, era stata brutalmente uccisa da Beatrix Kiddo proprio sotto gli occhi della bambina.

Durante una recente intervista su NME, Vivica ha immaginato che Kill Bill 3 potrebbe centrarsi proprio sulla volontà di Nikki, ormai cresciuta, di vendicarsi dell’assassina di sua madre.

E qualora Ambrosia Kelley, l’attrice originale della piccola figlia di Vernita, non potesse partecipare al sequel, Zendaya sarebbe perfetta nei panni di colei che proverebbe a eliminare Black Mamba (Uma Thurman):

“Non ho nessuna ufficialità [su Kill Bill 3]. Ho la sensazione che Quentin Tarantino stia aspettando che l’attrice che aveva interpretato mia figlia cresca un altro po’. Però quando stavo facendo un’intervista mi chiesero quelle attrice avrei voluto interpretasse mia figlia. E io risposi Ambrosia. Loro però mi chiesero quale tra quelle già affermate, così risposi Zendaya! Quanto sarebbe forte? E probabilmente questo progetto avrebbe un semaforo verde. Perché lei e Uma sono davvero molto alte, e sarebbe solo l’inizio. E poi la amo. Speriamo che ora possa uscire una cosa come ‘Tarantino, scrittura Zendaya!’ E magari suscitare il suo interesse per metterlo sulla buona strada. Non sarebbe fantastico?”

In effetti, Zendaya è uno dei nomi di spicco nell’attuale firmamento hollywoodiano, presto sugli schermi nel ruolo di MJ in Spider-Man e come Rue Bennett nello show televisivo Euphoria.

Entro la fine dell’anno, l’attrice, poi, amplierà il suo curriculum addentrandosi nel regno della fantascienza classica grazie alla sua interpretazione di Fremen Chani, nel nuovo adattamento di Denis Villeneuve di Dune di Frank Herbert.

Vivica A. Fox ha anche aggiunto che, qualunque cosa dovesse succedere in Kill Bill 3, spera di esserne comunque coinvolta, rivestendo di nuovo i panni di Vernita Green attraverso, magari, l’escamotage dei flash back:

Vorrei telefonare immediatamente al mio agente, assicurandomi di farne parte. Tarantino ha un ottimo modo per capire come riportare un personaggio anche se è morto, in un flashback o qualcosa del genere. Le persone stanno aspettando, ed anch’io sono in fila di attesa!