Dune: il regista Villeneuve paragona il personaggio di Chalamet a Michael Corleone

Denis Villeneuve, dopo aver dimostrato di essere ampiamente in grado di affrontare racconti fantascientifici in film come Arrival e Blade Runner 2049, è pronto a confrontarsi con il reboot lynchiano Dune, adattamento cinematografico del rinomato romanzo di Frank Herbert del 1965.

In una recente intervista a Empire, il regista canadese ha voluto esplicitare le caratteristiche principali di Paul Atreides, il protagonista dell’universo espanso di Dune paragonandolo, per la sua complessità psicologica, addirittura a Michael Corleone de Il Padrino.

Paul è stato cresciuto in un ambiente molto rigoroso che prevede molto addestramento perché è il figlio di un Duca e si sta preparando per raccoglierne l’eredità. Ma per quanto possa essere preparato e addestrato per quel ruolo, è realmente ciò che sogna di essere? Questa è la contraddizione del personaggio. È come Michael Corleone ne Il Padrino, è qualcuno che ha un destino molto tragico e diventerà qualcosa che non desiderava diventare.

Il giovane Atreides, che sarà interpretato dall’attore Timothée Chalamet, dovrà dunque compiere un viaggio radicale che lo condurrà a crescere e a diventare adulto:

La sua sopravvivenza dipende dalla capacità di prendere le decisioni giuste e adattarsi a diverse situazioni pericolose. Si tratta di una storia meravigliosa su qualcuno che ottiene potere. Come ogni ragazzo sta cercando la sua identità e provando a capire il proprio posto nel mondo, e dovrà fare cose che nessuno dei suoi antenati è riuscito a fare pur di sopravvivere. Ha la meravigliosa qualità di essere curioso nei confronti delle altre persone, di avere empatia, qualcosa che lo attira verso le altre culture ed è quello che gli salverà la vita.

Ad accompagnare Timothée Chalamet in Dune, troveremo gli attori Oscar Isaac e Rebecca Ferguson nei panni dei genitori di Atreides, oltre alla presenza di Zendaya Coleman, Javier Bardem, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno avranno il volto di Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian.