Kill Bill Vol. 3: Quentin Tarantino sarebbe disposto a girarlo

Quentin Tarantino, durante le ultime battute della sua intervista all’Andy Cohen Live, ha rivelato a sorpresa che la realizzazione di Kill Bill Vol. 3 potrebbe essere una possibilità concreta:

Ho cenato con Uma Thurman l’altra sera, eravamo in un ristorante giapponese bellissimo. E io ho già un’idea di ciò che vorrei fare con Kill Bill Vol. 3. Il punto della questione era: cosa è successo alla sposa dall’ultimo film? E cosa devo fare con lei? Non volevo solo escogitare una storiella ridicola, perché il personaggio non se lo merita. Ma adesso ho un’idea che potrebbe essere davvero interessante. Ma non la porterò a termine ancora per un po’.

Incalzato dalle domande, il regista americano ha aggiunto che, nel caso questa idea di un ultimo volume sulla storia di Beatrix Kiddo andasse in porto, non avrebbe assolutamente intenzione di girare in seguito un ulteriore film, restando così coerente al proprio obiettivo di fermarsi a quota dieci pellicole per l’ufficiale conclusione della sua trentennale filmografia.

Se i calcoli dovessero essere esatti, per avere una risposta concreta in merito alla realizzazione di Kill Bill Vol.3, però, dovremmo attendere circa tre anni, il tempo necessario per Tarantino di concludere gli altri progetti ai quali vuol dedicarsi come uno spettacolo teatrale, la sceneggiatura di film su Star Trek, una misteriosa miniserie di 5 episodi e persino un libro:

Appena finito ‘C’era una volta a Hollywood’, ho messo da parte la sceneggiatura e ho scritto una commedia. E poi ho scritto una serie TV di cinque episodi. E in questo momento sto scrivendo un libro che spero di finire tra tre mesi. Da marzo forse finirò prima il libro e poi, teoricamente, forse farò lo spettacolo teatrale, e poi teoricamente farò lo show televisivo, e poi a quel punto forse penserò a cosa fare per il decimo film…

Non ci resta allora che avere pazienza e sperare che Kill Bill Vol. 3 si realizzi davvero per quella che sarebbe, citando La Sposa, «una quadratura perfetta».