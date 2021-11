Kodansha Comics annuncia 14 titoli manga per il prossimo autunno

Domenica all’Anime NYC, Kodansha Comics ha annunciato che pubblicherà 14 nuovi manga il prossimo autunno, sia digitale che cartaceo. Vediamoli insieme.

Kodansha Comics: tutti i manga in uscita in autunno

Wistoria: Wand and Sword

Autori: Fujino Ōmori (storia), Toshi Aoi (arte)

Una nuova, magica serie fantasy dungeon-adventure dall’autore di Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon?! Per mantenere la promessa fatta al suo amico d’infanzia, Will Selfault entra nella Regarden Magic Academy con l’obiettivo di arrivare in cima al mondo magico. C’è solo un problema: non sa usare la magia! La spada apparentemente ordinaria che ha in mano sarà la chiave per sbloccare il suo vero potenziale?

Go, Go, Loser Ranger!

Autore: Negi Haruba

Attenzione fan dei Power Rangers! Gli eroi diventano i cattivi e i cattivi sono… beh, sono ancora i cattivi in questa commedia d’azione di Negi Haruba, creatore di The Quintessential Quintuplets. Seguite un impavido cattivo mentre trama per abbattere gli oppressivi Rangers e finalmente realizzare il suo sogno di conquistare il mondo!

Run Away With Me, Girl

Autore: Battan

Una storia d’amore malinconica tra due donne su come, a volte, hai bisogno di scappare per trovare il tuo vero posto. Midori è stata il primo amore di Maki e la sua fidanzata al liceo, fino a quando Midori ha rotto con Maki al diploma, dicendo che erano ormai “troppo vecchie” per “scherzare” con le ragazze. Dieci anni dopo, la fuga sarà la chiave per riportare le due donne l’una nelle braccia dell’altra?

Shonen Note: Boy Soprano

Autore: Yuhki Kamatani

Una serie di coming-of-age in parti uguali commovente e musicale, dal creatore di Our Dreams At Dusk: Shimanami Tasogare! Yutaka Aoi ha un talento che pochi ragazzi hanno: Può cantare da soprano. Ma quando la voce di Yukata inizia a cambiare mentre entra nella pubertà, il viaggio che lo aspetta sarà una scoperta di sé e una riflessione non solo per se stesso, ma anche per chi lo circonda.

As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World

Autori: Jinei Mirai (storia), Natsumi Inoue (arte)

Un giorno, uscendo dal lavoro, Ars Louvent muore e rinasce come un debole aristocratico in un altro mondo. Usando la sua abilità “Appraisal”, che gli permette di vedere le statistiche degli altri, recluta le persone migliori al suo fianco per risollevare le sorti del suo paese. Basato su una light novel di successo con oltre 30 milioni di visualizzazioni online in Giappone!

Miss Miyazen Would Love to Get Closer to You

Autore: Taka Aki

Sakura Miyazen e Shota Matsubayashi sono due compagni di classe agli antipodi: Miyazen, la bella ragazza di alta classe, e Matsubayashi, il ragazzo delinquente dall’aspetto spaventoso. Ignari dei sentimenti dell’altro, in realtà vogliono conoscersi ma non riescono a comunicare correttamente! !

Avant-garde Yumeko

Autore: Shūzō Oshimi

Il manga è edito in Italia dalla Planet Manga e potete comprarlo su Amazon!

Voglio solo vederlo! La liceale Yumeko è una normale liceale, solo che è ossessionata dal vedere la parte maschile del corpo nella vita reale. Determinata, Yumeko decide di unirsi al club artistico della scuola.

An Older Guy’s VR First Love

Autore: Tomoko Boryoku

Naoki è un ragazzo anziano, 40 anni per l’esattezza, vive una vita mondana da single nel mondo reale ma si diverte ad avventurarsi nel mondo VR come avatar femminile. Un giorno, nel mondo VR, incontra una giovane ragazza felice e spensierata di nome Honami, dalla quale viene lentamente attratto… Ma chi è la vera Honami e cosa ne sarà della loro relazione?

Sempre il prossimo autunno usciranno i seguenti titoli digital-first:

The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World

Autori: Norihito Sasaki (arte), Nana Mikoshiba (storia), Riko Korie (character design)

In una nuova avvincente serie isekai, un ragazzo apparentemente ordinario di nome Ray White in qualche modo viene ammesso alla Arnold Academy of Magic, una scuola per maghi d’elite. Potrebbe essere collegato allo stregone Iceblade della leggenda?

In the Clear Moonlit Dusk

Autore: Mika Yamamori

Yoi Takiguchi ha gambe lunghe, una voce profonda e un bel viso… in altre parole, Yoi è un ragazzo talmente bello che la maggior parte delle persone non nota o non si preoccupa del fatto che sia, in realtà, una ragazza. Infatti, ha avuto il soprannome di “Principe” da quando riesce a ricordare. Questo finché non ha incontrato Ichimura-senpai… l’unica persona che sembra davvero vederla per quello che è. Con sua grande sorpresa, non è sicura di come gestire questa nuova relazione, specialmente quando il suo nuovo amico è lui stesso un principe (e un principe maschio, per giunta). La storia dei due principi del liceo inizia qui!

Shangri-La Frontier

Autori: Katarina, Ryōsuke Fuji