Kojiro Hyuga (Mark Lenders) da Tsume

Tsume nota azienda che risiede in Belgio, ha da poco aperto i preordini per una delle sue statue che appartengono alla linea HQS (High Quality Statue). L’azienda che produce statue tratte dal mondo dei manga è lieta di presentarci la sua ultima fatica tratta da Captain Tsubasa (in Italia conosciuto come Holly e Benji), ovvero Kojiro Hyuga meglio conosciuto come Mark Lenders.

La statua ritrae il personaggio di Kojiro Hyuga mentre sta eseguendo il Tiro della Tigre durante la partita della finale del campionato nazionale delle medie che vedeva contrapposte la Nankatsu (New Team) di Tsubasa ed il Toho di Hyuga. La statica vedrà l’utilizzo di più materiali e sarà realizzata principalmente in resina con l’ausilio di PVC e magneti e in più ci sarà un led nella base per illuminare l’effetto arancione della tigre realizzato in resina arancione trasparente.

Captain Tsubasa (Holly e Benji) è un manga calcistico nato nel 1981 da Yōichi Takahashi. Il protagonista è Tsubasa Ozora un ragazzo giapponese con un talento e passione per il pallone e sogna di vincere il mondiale. Tra i tanti personaggi e co-protagonisti della serie c’è Kojiro Hyuga meglio noto come Mark Lenders, capitano del Meiwa FC (Muppet) durante i campionati delle elementari e successivamente capitano della Toho Junior High durante i campionati delle scuole medie. Kojiro Hyuga ha un carattere molto forte, orgoglioso e tenace e gioca per vincere in ogni partita. Un particolare che lo distingue in tutta la serie con gli altri personaggi è che durante le partite gioca sempre con le maniche della maglietta arrotolate, lasciando scoperte le spalle. Il tiro caratteristico del personaggio, è il Tiro della Tigre, un colpo sviluppato insieme al suo allenatore nel corso di allenamenti massacranti a piedi nudi a calciare palloni contro le onde del mare.

Kojiro Hyuga : Tiger Shot sarà realizzata in scala 1/6 con una tiratura di soli 1250 pezzi al mondo e raggiungerà delle dimensioni davvero impressionanti (altezza di circa 32 cm, larghezza di 41 cm circa con una profondità di circa 44 cm). La statua sarà rilasciata nella prima metà del 2021 ad un prezzo di 629.00 Euro sul sito ufficiale di Tsume. Se siete interessati vi consigliamo subito l’acquisto altrimenti nel momento che andrà sold-out sarà disponibile presso i negozi specializzati ma ad un prezzo maggiorato.