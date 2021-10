Kristen Stewart risponde ai fan che la vorrebberro come Joker in The Batman

Robert Pattinson sarà il protagonista in The Batman, il film diretto da Matt Reeves. Durante la promozione di Spencer, il suo film in uscita sulla principessa Diana, alla Stewart è stato chiesto della campagna dei fan perché sia lei Joker in The Batman.

Kristen Stewart sarà Joker in The Batman?

Il più grande rivale di Batman è stato interpretato da più attori in diversi film: Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto e Joaquin Phoenix. “Amo l’energia che c’è dietro“, ha detto a proprosito dell’iconico e folle personaggio Kristen Stewart a Variety, aggiungendo che sarebbe molto interessata a “interpretare una persona strana e spaventosa“. Interpretare Joker in The Batman risponderebbe perfettamente a questo desiderio!

Nel prossimo film prodotto da Warner Bros., Il Cavaliere Oscuro dovrà affrontare diversi fra i suoi storici antagonisti: il Pinguino (Colin Ferrell), l’Enigmista (Paul Dano) e Catwoman (Zoë Kravitz). Il film è interpretato anche da Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard e Andy Serkis.

L’ultimo trailer è stato mostrato durante l’evento DC Fandome e ha mostrato i personaggi principali in azione. Potete trovarlo in questo nostro articolo. L’interesse dei fan per Kristen Stewart sarebbe per un potenziale sequel. Il Joker femminile più notevole in Batman è presente in Flashpoint, in cui venne generata una realtà alternativa quando Joe Chill uccise Bruce Wayne invece dei suoi genitori. Thomas divenne invece Batman e Martha divenne il Joker.

La vera identità del Joker è stata un mistero per la maggior parte della sua storia. Tuttavia, i film live action gli hanno dato un alias ufficiale con il film di Tim Burton del 1989, in cui il Joker è Jack Napier, interpretato da Nicholson, e il film di Todd Phillips del 2019 Joker con Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck. The Batman arriverà al cinema il 4 marzo 2022. Acquistate il merchandise di Batman qui su Amazon!