Kyoto Animation: tutti i dati persi nell’incendio recuperati da un server!

Kyoto Animation è riuscita a recuperare tutti i suoi lavori grazie ad un server!

Sono trascorse quasi due settimane dall’incendio doloso che giovedì 18 luglio ha causato 35 vittime e numerosi feriti gravi nel first studio della Kyoto Animation, ad Uji, nella perfettura di Kyoto, dopo numerosi aggiornamenti possiamo finalmente portarvene uno positivo: tutti i dati sono stati recuperati da un server.

direct quote from KyoAni's lawyer Okeda Daisuke: "The data stored on the server has been recovered with no losses. We give our heartfelt thanks to the specialists who dedicated themselves to this endeavor."https://t.co/DSrY3qqAh8 — ✨⛸ji@陈情令+魔道祖师☔️没什么好说的 (@soukatsu_) July 29, 2019

Si tratta sicuramente di una notizia che dona speranza e conforto tanto agli appassionati d’animazione giapponese, quanto agli addetti ai lavori, soprattutto se pensiamo che il Presidente della KyoAni, Hideaki Atta, aveva pronunciato solo pochi giorni fa che l’intero materiale precedentemente animato ed i computer erano andati completamente distrutti nell’incendio dell’edificio, sottolineando che: “l’ammontare dei danni fosse estremo, e non si conoscessero ancora i dettagli.” Ed effettivamente se sembrava tutto perduto, la situazione sembra essere stata miracolsamente salvata, riporta il legale rappresentate dello studio Daisuke Okeda: “Tutti i dati persi nell’incendio sono stati recuperati, non si è verificata alcuna perdita. Ringraziamo tutti i professionisti coinvolti per l’eccellente risultato. I server contenenvano tutti i genga [i frame utilizzati nel corso dell’animazione, ndR] La complicata operazione è stata possibile solo grazie alla stretta collaborazione di esperti appartenenti ad una società di recupero dati, fortunatamente i piatti dell’hard disk del server sono a tenuta stagna, quindi sono riusciti a reggere al fuoco e all’acqua, ma il delicatissimo lavoro di questi professionisti è stato fondamentale per giungere a questo risultato.”

A questa bella notizia se ne aggiungono altre due: le donazioni ad oggi raccolte in tutto il mondo per ricostruire lo studio della Kyoto Animation hanno superato il miliardo di Yen, mentre il Capo del Gabinetto Yoshihige Suga ha detto che il Governo si sta adoperando per offrire delle misure di supporto alle famiglie delle vittime, ma anche allo studio per permettere di ripartire al più presto. Ricordiamo infine, che se volete offrire il vostro contributo avete diverse alternative per poterlo fare, ecco gli unici canali sicuri ed ufficiali per effettuare donazioni alla KyoAni: