La Bambola Assassina non sarà un semplice reboot, secondo il regista!

Lars Klevberg, regista della pellicola La Bambola Assassina, ha raccontato nei dettaglio alcuni dei suoi pensieri che riguardano il suo lungometraggio.

Il prossimo mese debutteranno moltissimi lungometraggi di spessore nelle sale cinematografiche, e fra questi sicuramente spicca La Bambola Assassina, pellicola che sta facendo parlare molto di sé nelle ultime ore. Secondo il regista, Lars Klevberg, questo film sarà in grado di raccontare la medesima storia su cui si basa il concept originale ma includendo elementi del tutto nuovi.

“Quando ho letto la sceneggiatura, una delle prime cose che ho riconosciuto è che Chucky era un grande personaggio in termini di cambiamento“, ha affermato Klevberg in un’intervista condotta da Collider. “Aveva le sue motivazioni, ed è arrivato attraverso la sua interazione con gli umani. […] Non era una semplice bambola serial killer posseduta; era un’intelligenza artificiale.”

Inoltre, Lars ha spiegato apertamente il suo amore verso questa iconica pellicola. “Sono un grande appassionato del primo film, ma questo non dovrebbe mai essere il motivo per cui fai un progetto. Quando hai a che fare con un remake con un’enorme base di fan, stai toccando qualcosa che sta a cuore a molte persone. Bisogna essere un po’ consapevoli di ciò dal punto di vista di un narratore, perché c’è un motivo per cui quel film era così popolare. […] Ho visto che [la sceneggiatura] era molto emotiva e spaventosa, e aveva una storia più profonda.”

Riguardo all’aspetto del personaggio, Lars Klevberg ha spiegato che “Chucky ha un aspetto diverso in tutti i film“. Sarà anche capace di instaurare una certa relazione con gli spettatori, una legame fatto di empatia.

Vi ricordiamo, infine, che La Bambola Assassina farà il suo debutto ufficiale il prossimo 19 giugno. La distribuzione di questo film è stata affidata a Koch Media. Come sempre, non mancheranno aggiornamenti, di conseguenza continuate a seguirci.