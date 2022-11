Tutto pronto per Full Gear, evento che sarà a tutti gli effetti l’ultimo PPV del 2022 in casa AEW: un anno condito da grandi match, ritorni a sorpresa e controversie che hanno fatto il giro del web. Il main event dello show, in programma sabato 19 novembre al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, vedrà l’attuale campione Jon Moxley difendere il titolo dall’assalto di MJF. Ecco la card completa di Full Gear.

La card di AEW Full Gear

Fatal 4 Way Match for the ROH World Championship: Claudio Castagnoli vs Chris Jericho (C) vs Bryan Danielson vs Sammy Guevara

Il titolo della Ring of Honor, attualmente detenuto da Chris Jericho, torna a essere difeso in PPV. Questa volta il canadese dovrà vedersela con ben tre avversari di spessore, tra cui il suo compagno di stable Sammy Guevara.

Interim AEW Women’s Championship: Toni Storm (C) vs Jamie Hayter

Prima amiche, poi acerrime rivali. A Full Gear Jamie Hayter avrà l’occasione di diventare la nuova campionessa ad interim, ma Toni Storm farà di tutto per mantenere ben salda la cintura attorno alla vita.

AEW Tag Team Championship: The Acclaimed (C) vs Swerve in Our Glory

Dopo aver vinto i titoli di coppia in quel di NYC a Grand Slam, Anthony Bowens e Max Caster sono ormai diventati i più tifati dell’intera Compagnia. Keith Lee e Swerve Strickland hanno esercitato la clausola del rematch e sono più determinati che mai a riconquistare le cinture.

AEW Eliminator Tournament Finals

A Full Gear si terranno le finali dell’Eliminator Tournament iniziato nelle scorse settimane. Il vincitore avrà di diritto una shot al titolo mondiale della AEW.

AEW World Championship: Jon Moxley (C) vs MJF

Nonostante continui a comportarsi da heel, MJF sta lentamente passando tra le grazie del pubblico che lo osanna ad ogni sua apparizione televisiva. Dopo aver vinto il Casino Ladder Match a All Out, MJF si è guadagnato il diritto di sfidare il campione mondiale e ha scelto Full Gear come location ideale.

Dove vedere AEW Full Gear

Il PPV sarà disponibile con il commento in italiano su Sky Primafila. Vi ricordiamo che le puntate settimanali di Dynamite e Rampage sono invece disponibili su Sky Sport.