Il post All Out, PPV della AEW tenutosi domenica 4 settembre a Chicago, verrà ricordato ai posteri per motivi non particolarmente idilliaci. Dopo essere diventato il nuovo campione mondiale della Compagnia, infatti, CM Punk si è lasciato andare a dichiarazioni pesantissime nei confronti di Matt e Nick Jackson, gli Young Bucks, e di Kenny Omega (i tre ricoprono anche il ruolo di vicepresidenti esecutivi della AEW). Parole al vetriolo reali, derivate da un malumore che covava da tempo, e che non facevano parte di alcun tipo di storyline.

Forti problemi in casa AEW

Punk ha accusato i tre, nel bel mezzo di una conferenza stampa post show, di aver infangato pubblicamente la sua persona e di aver messo in giro voci false relative al presunto licenziamento di Colt Cabana, suo ex amico (i due hanno interrotto qualsiasi tipo di rapporto per problemi legali). Ne sarebbe scaturita una vera e propria rissa nel backstage che ha costretto Tony Khan, proprietario della All Elite Wrestling, a sospendere le parti chiamate in causa e a rendere vacanti i titoli della Compagnia.

Il titolo mondiale sarà adesso assegnato a GrandSlam, puntata speciale di Dynamite in programma il 21 settembre, al termine di un torneo iniziato questa settimana. I titoli Trios sono stati invece assegnati a PAC e i Lucha Bros (Death Triangle) che hanno sconfitto, sempre a Dynamite, i Best Friends. Durante lo show non è stata fatta alcuna menzione di Punk e dell’Elite in quanto ci sono atto dei procedimenti legali e sono stati anche rimossi dal video introduttivo della AEW.

La situazione per CM Punk, però, è più complicata del previsto: il wrestler di Chicago ha riportato anche un infortunio al tricipite sinistro e dovrà rimanere fermo ai box per un periodo imprecisato di tempo. Alcuni parlano di 6 mesi, altri addirittura di 8 mesi. Ma non è sicuro che al suo rientro ci sarà nuovamente posto per lui in AEW. Il backstage si è ormai diviso e il suo comportamento è stato ritenuto infantile e oltraggioso da numerose personalità del settore.