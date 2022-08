Si terrà il 4 settembre a Chicago l’edizione di quest’anno di All Out, uno dei principali PPV della AEW. In attesa di conoscere quale sarà il main event dello show, ecco i primi match annunciati che andranno a riempire la card.

La card di All Out 2022

AEW Women’s Championship: Thunder Rosa (C) vs Toni Storm

Dopo aver fatto coppia nelle scorse settimane, le due si troveranno nuovamente faccia a faccia a All Out. Riuscirà Toni Storm a diventare la nuova campionessa femminile o il regno di Thunder Rosa continuerà?

Eddie Kingston vs Sammy Guevara

Sin dal “Blood & Guts Match” dove Kingston ha fatto letteralmente volare dalla cima della gabbia il povero Sammy, i due sono stati ai ferri corti. Adesso i due si scontreranno al PPV e Kingston ha promesso una vera e propria rissa.

Wardlow & FTR (Cash Wheeler & Dax Harwood) vs Jay Lethal, Satnam Singh & Sonjay Dutt

Il trio di campioni affronterà il team capitanato da Jay Lethal. Dopo aver fallito l’assalto al TNT Championship, attualmente detenuto da Wardlow, Lethal ha promesso di vendicarsi.

World Trios Championship Tournament Final for AEW World Trios Championship

Al PPV si terranno le finali valide per incoronare i primi Trios Champions nella storia della AEW. Al momento i favoriti del torneo sono gli Young Bucks e Kenny Omega, tornato in azione mercoledì sera dopo quasi nove mesi fermo ai box per un infortunio alla spalla.

Casino Ladder Match for AEW World Title Shot

Un Ladder Match con una posta in palio molto alta: il vincitore avrà una shot titolata da incassare in qualsiasi momento dell’anno.

Dove vedere AEW All Out

Il PPV sarà disponibile in Italia su Sky Primafila. Purtroppo nei giorni scorsi si era diffusa la notizia erronea secondo cui le puntate settimanali della AEW e i PPV sarebbero stati trasmessi in diretta e in contemporanea con la messa in onda americana ma, almeno per il momento, non sarà così.