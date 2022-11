Per l’edizione di quest’anno di Survivor Series Triple H ha deciso di fare le cose in grande e riportare in auge i WarGames, storica stipulazione nel mondo del Wrestling, vista negli ultimi anni soltanto a NXT. Sarà dunque la prima volta in assoluto che questo tipo di match avrà luogo all’interno del main roster. Andiamo ad analizzare la card di Survivor Series WarGames, in programma sabato 26 novembre al TD Garden di Boston.

La card di Survivor Series WarGames

AJ Styles vs Finn Bálor

Due wrestler dal passato comune, prima amici, poi grandi rivali. Styles e Bálor stati ultimamente ai ferri corti dopo che il Phenomal One ha riportato in azione Luke Gallows e Karl Anderson, componenti dell’OC (Original Club). Sarà la prima volta che i due si scontreranno one on one dopo il match disputatosi a TLC 2017, cinque anni fan.

WWE SmackDown Women’s Championship: Ronda Rousey (C) vs Shotzi

L’ex star di NXT avrà un’opportunità titolata a Survivor Series dopo aver vinto un Six-Pack Challenge nella puntata di SmackDown dell’11 novembre. Ronda, dal canto suo, vuole continuare a dominare la divisione femminile dello show blu.

Women’s WarGames: Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Nikki Cross & Rhea Ripley vs Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss & Mia Yim

Un WarGames interamente al femminile, come ai vecchi fasti di NXT, per chiudere una volta per tutte la rivalità tra Bianca Belair e le sue alleate e la stable di Bayley. A unirsi al team delle cattive ci ha pensato Rhea Ripley, mentre siamo in attesa di conoscere la quinta e ultima componente della squadra dell’attuale Raw Women’s Champion.

