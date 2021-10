La Casa di Carta | I migliori gadget dalla serie Netflix

Che piaccia o meno, una cosa è assolutamente innegabile: La Casa di Carta è un vero e proprio fenomeno, capace nel bene e nel male di far parlare di sé ormai da diversi anni. Iniziata nel 2017 con la primissima stagione, lo show Netflix è ora arrivato alla sua quinta e ultima serie di episodi: un successo davvero incredibile, per una produzione davvero sempre sulla bocca di tutti.

Quello che vogliamo fare oggi non è però recensire lo show, ma fare un piccolo regalo a tutti i fan de La Casa di Carta: una lista con i migliori gadget direttamente dalla serie Netflix, con tante sorprese perfette davvero per tutti. Prima di cominciare ricordiamo che ogni prodotto è realizzato con licenza ufficiale “La Casa De Papel”, per garantire sempre e solo un’alta qualità in ogni singolo gadget.

La Casa di Carta: i migliori gadget

Mask T-Shirt

Partiamo con una T-Shirt che è già un classico: una maglietta rossa con una stampa raffigurante la maschera di Dalì, simbolo della serie dalla primissima stagione e ormai immediatamente riconoscibile pressoché da chiunque. Un gadget per veri appassionati, perfetto anche come idea regalo e realizzato in 100% cotone per una vestibilità sempre perfetta.

» Clicca qui per acquistare Mask T-Shirt

Kawaii T-Shirt

Altro giro, altra maglietta. Questa T-Shirt dal taglio slim di colore nero presenta una stampa frontale davvero molto ben realizzata, raffigurante alcuni dei protagonisti della serie in versione cartoon. Immancabile la maschera di Dalì, per una maglietta in 100% cotone da donna disponibile in varie taglie.

» Clicca qui per acquistare Kawaii T-Shirt

La Pandilla T-Shirt

La terza T-Shirt che vi andiamo a consigliare è un’altra chicca per veri appassionati: una maglietta di colore grigio, realizzata in cotone e disponibile in varie taglie raffigurante tutto il cast de La Casa di Carta. Un modo per portarsi sempre dietro i protagonisti di uno degli show Netflix più seguiti degli ultimi anni, senza rinunciare a tutto lo stile di un capo d’abbigliamento realizzato senza la presenza di sostanze nocive (Certificazione OEKO-TEX).

» Clicca qui per acquistare La Pandilla T-Shirt – Uomo

» Clicca qui per acquistare La Pandilla T-Shirt – Donna

Characters T-Shirt

L’ultima maglietta che vi proponiamo è un’altra T-Shirt con tutti i membri del cast de La Casa di Carta, realizzata in cotone e perfetta per tutte le fan della serie Netflix. Taglio slim e scollo tondo, con stampa frontale e una lunghezza standard adatta come capo casual per chi vuole esprimere tutto il proprio affetto verso uno degli show più chiacchierati degli ultimi anni.

» Clicca qui per acquistare Characters T-Shirt

La Casa De Papel Bottiglia

Cambiamo genere spostandoci su un altro tipo di gadget: questa borraccia in acciaio inossidabile è un prodotto davvero ben realizzato ma, soprattutto, molto utile praticamente per chiunque. Un’idea regalo semplice ma intelligente, per conservare alla giusta temperatura tutti i tipi di liquido con un design ispirato alla serie e di sicuro impatto.

» Clicca qui per acquistare La Casa De Papel Bottiglia

Money Heist Blocknotes

Un altro gadget molto utile: un’agendina piccola e pratica dove annotare tutto ciò che ti serve, perfetta per scuola e ufficio in quanto davvero molto comoda da trasportare. Un blocco note dal design elegante nella sua semplicità, perfetto per i veri appassionati del mondo de La Casa di Carta.

» Clicca qui per acquistare Money Heist Blocknotes

Bella Ciao! Tablet Pouch Borsa per laptop

Una borsa per piccoli laptop e tablet, elegante e compatta ma con delle apposite tasche per contenere tutto ciò che vi serve. Si tratta di un prodotto dal design minimale ma davvero ben pensato, realizzato in poliestere e PVC e con una stampa raffigurante l’inconfondibile frase presa in prestito dai personaggi de La Casa di Carta “Bella Ciao!”.

» Clicca qui per acquistare Bella Ciao! Tablet Pouch Borsa per laptop

Funko Pop La Casa di Carta

A chi non piacciono i Funko Pop? Se siete fan di queste inconfondibili e inimitabili vinyl figures e amate La Casa di Carta beh… Ecco esattamente ciò che fa per voi. Delle statuette da collezione in edizione limitata, raffiguranti tre dei personaggi più amati della serie Netflix (Il Professore, Nairobi e Berlino) con tutto lo stile targato Funko: dei gadget divertenti perfetti per i fan dello show e per tutti i collezionisti degni di questo nome.

» Clicca qui per acquistare Funko Pop El Profesor

» Clicca qui per acquistare Funko Pop Nairobi

» Clicca qui per acquistare Funko Pop Berlino

La Casa De Papel Tazza

Iniziare la giornata con tutto lo stile de La Casa di Carta: con queste tazze in ceramica dai design unici potrete farlo, ogni volta che vorrete. Si tratta di prodotti realizzati con licenza ufficiale e con design diversi, ognuno perfetto per i veri appassionati della serie targata Netflix. Mica male, vero?

» Clicca qui per acquistare La Casa De Papel Tazza

» Clicca qui per acquistare La Casa De Papel Tazza Professore

» Clicca qui per acquistare La Casa De Papel Tazza Dalì

Zaino Bella Ciao

Chiudiamo con un ultimo gadget davvero molto utile: uno zaino a tema La Casa di Carta dalle dimensioni 29x42x12 cm circa, perfetto per contenere in pratica tutto ciò che vi serve. Si tratta di uno zaino con tasca frontale e interna con cerniera, due manici con bottoni a pressione e spallacci regolabili, il tutto impreziosito dal logo della serie e soprattutto dalla scritta “Bella Ciao!”.

» Clicca qui per acquistare Zaino Bella Ciao