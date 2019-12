La compagnia United Airlines crea un Boeing 737 dedicato a Star Wars

Ormai, negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare di notizie inerenti all’arrivo, ormai prossimo, della pellicola cinematografica di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. A quanto pare – una sorpresa sicuramente inaspettata per i molti fan della saga – arriva direttamente dalla compagnia aerea maggiore statunitense, vale a dire la United Airlines. Infatti sembrerebbe che la compagnia abbia realizzato un vero e proprio aereo Boeing 737 dedicato alla storica saga di Guerre Stellari. L’aereo in questione pare sia stato allestito – anche all’interno – con tutti gli elementi iconici che più hanno caratterizzato la storia del franchise.

Tutti i passeggeri che avranno la possibilità di volare sul Boeing 737 a tema Star Wars avranno sicuramente un esperienza immersiva senza precedenti. Infatti, a bordo avranno il piacere di ascoltare le note della storica colonna sonora di Guerre Stellari e. ad attenderli, ci sarà anche un fantastico amenities kit. Insomma, ogni oggetto all’interno dell’aereo è stato realizzato ispirandosi al mondo di Star Wars. Sulla realizzazione del Boeing a tema, è intervenuto anche il vice presidente marketing dello United. Infatti, Mark Krolick avrebbe dichiarato che “United Airlines e il franchise di Star Wars condividono un obiettivo comune: mettere in contatto le persone e unire il mondo”.

Sembrerebbe però che lo spettacolare aereo dedicato allo storico franchise non effettuerà voli in Europa, infatti pare che volerà solamente negli Stati Uniti, Caraibi e in Canada. Dunque, considerato il fatto che – per i fan europei il Boeing 737 potrebbe restare un sogno – bisognerà “accontentarsi” della visione della pellicola cinematografica di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, la cui uscita nei cinema è prevista per il giorno 18 dicembre. In ogni caso, vi sarebbe piaciuto salire sull’aereo di Star Wars e – magari – immedesimarvi nei personaggi dell’equipaggio a bordo di Millennium Falcon? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.