Disney Plus ha confermato la data di uscita di Pam & Tommy. La miniserie Hulu Original sarà disponibile all’interno della libreria Star e, come facilmente intuibile, è ispirato allo scandalo che coinvolse Pamela Anderson e Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe.

La data di uscita di Pam & Tommy su Disney Plus

Pam & Tommy sarà disponibile su Disney Plus a partire dal prossimo 2 febbraio con i primi 3 episodi. La serie è un drama biografico incentrato su uno scandalo realmente accaduto e racconta del primo video virale del mondo: il sex tape del batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee, e di sua moglie l’attrice Pamela Anderson, registrato privatamente durante la loro luna di miele e poi trapelato pubblicamente. I due protagonisti sono interpretati rispettivamente da Lily James (Yesterday), Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier).

Per quanto riguarda il cast, Seth Rogen interpreta Rand Gauthier, un ex attore porno diventato un elettricista che, dopo essere stato licenziato da Lee e mai pagato per il suo lavoro, si vendicò rubando il contenuto della sua cassaforte, inclusa la famosa videocassetta; Nick Offerman è Zio Miltie, l’impresario del porno con il quale Gauthier lavorò per riprodurre il sex tape e venderlo online, una delle prime iniziative di questo tipo all’epoca; abbiamo poi Taylor Schilling (Orange is the New Black), Andrew Dice Clay (Hap and Leonard), Pepi Sonuga (Famous in Love), Spencer Granese (Mayans M.C.) e Mozhan Marnò (The Blacklist).

Gli executive producer di Pam & Tommy sono Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna. La serie è scritta dagli executive producer Rob Siegel e DV DeVincentis e diretta dall’executive producer Craig Gillespie. Anche Dylan Sellers, Dave Franco, Chip Vucelich e Sarah Gubbins sono executive producer.

Craig Gillespie ha dichiarato:

Sono così felice di come è venuto fuori, e le performance di Sebastian [Stan] e Lily [James] sono semplicemente incredibili. È stata una grande esperienza in tutto e per tutto, e sono entusiasta, quindi speriamo che alla gente piaccia.

L’offerta di Disney+