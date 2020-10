La Famiglia Addams – Tim Burton produce la nuova serie TV

Nella tarda serata di ieri Deadline ha riportato la notizia secondo la quale il leggendario Tim Burton sarebbe in procinto di lanciarsi nel mondo delle serie TV con un reboot de La Famiglia Addams.

Una scelta sicuramente nelle corde del regista fra gli altri di Batman e Nightmare Before Christmas che sarebbe in trattative non solo per essere produttore esecutivo del progetto ma anche per dirige tutti o una grossa parte degli episodi. Questa versione de La Famiglia Addams sarà prodotta da MGM TV, che detiene i diritti per la serie ed ha già prodotto Fargo – La Serie, con Alfred Cough e Miles Millar in veste di showrunner, i due hanno creato Smallville.

La Famiglia Addams – il reboot

Così come accaduto per la recente versione animata uscita nel 2019, questo reboot de La Famiglia Addams sarà ambientata nel presente ed avrà come protagonista Mercoledì Addams che sarà il punto di vista privilegiato nel raccontare la sua peculiare famiglia e il suo rapporto con i temi di attualità.

La Famiglia Addams – le origini

La Famiglia Addams venne creata da Charles Addams nel 1938 e fu protagonista di una serie di strisce che hanno poi ispirato fra le altre cose due serie TV, la prima storica degli anni ’60 e la seconda meno fortunata di fine anni ’90, due film con un cast d’eccezione composto fra gli altri da Raul Julia, Anjelica Houston, Christina Ricci e Christopher LLoyd, diverse serie animate e svariati speciali televisivi live action e animati.

L’ultima interazione del franchise è il film animato realizzato in CGI e diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon.

Alcune curiosità. La Famiglia Addams ha ispirato il merchandise più disparato dai giochi da tavolo ai giocattoli fino ai videogiochi. Il caso più particolare è però quello di un flipper legato al primo film che è attualmente il flipper più venduto della storia.

Il motto di famiglia è “Sic gorgiamus allos subjectatos nunc” che, tradotto da un latino maccheronico, significa “Con delizia banchettiamo di coloro che vorrebbero assoggettarci”.