Gli eroi moderni della Justice Society sono il capo della squadra Hawkman (Aldis Hodge), le nuove reclute più giovani Cyclone (Quintessa Swindell) e Atom Smasher (Noah Centineo) e il membro anziano Doctor Fate (Pierce Brosnan). La squadra è sotto la guida di Carter Hall, alias Hawkman, che “ha un senso molto rigoroso della moralità e della giustizia“, come afferma lo stesso regista di Black Adam Jaume Collet-Serra.

Qui di seguito, trovate tutte le informazioni salienti sui membri della Justice Society del DCEU!

La Justice Society del DCEU spiegata dal regista di Black Adam

Black Adam: lo schiavo mortale Teth-Adam ricevette i suoi poteri degli dei e, dopo averli usati per vendicarsi, venne rinchiuso e sepolto, diventando Black Adam. Quasi 5.000 anni dopo, Black Adam viene liberato dalla sua prigionia e ritrova una sua personale forma di giustizia, che si contra con quella degli eroi dei giorni nostri che fanno parte della Justice Society.

Hawkman: Con il suo costume realizzato con il metallo NTH che sfida la gravità, Hawkman combina la sua abilità fisica con un forte senso di moralità. Trasmettendo anni di conoscenza ed esperienza ai membri più giovani della nascente Justice Society, l’uomo noto come Carter Hall combatte per proteggere la stabilità globale e non permetterà a niente e nessuno di ostacolarlo. Nemmeno a Black Adam.

Black Adam The Rock

Doctor Fate: dopo aver indossato l’antico elmo di Nabu, Kent Nelson si trasforma da gentile accademico nello stregone Doctor Fate, uno dei membri fondatori della Justice Society; il dottor Fate è in grado di usare i suoi poteri per esercitare la magia, evocare illusioni e vedere il futuro.

Cyclone: dopo essere stata sottoposta a esperimenti di nanotecnologia da scienziati malvagi, a soli 19 anni Maxine Hunkel è una forza della natura, letteralmente, con la capacità di controllare il vento con la mente. Nei panni della supereroina Cyclone, porta la suai giustizia sociale e un potere unico nella Justice Society.

Atom Smasher: come una delle nuove reclute della Justice Society, il ventenne Al Rothstein può trasformare la sua struttura molecolare per crescere di dimensioni fino a raggiungere altezze imponenti per diventare il supereroe Atom Smasher. Ciò che gli manca in esperienza, Atom Smasher compensa con la forza bruta e un pozzo infinito di ottimismo giovanile.