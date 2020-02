La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master, la recensione

La Leggenda dei Cinque Anelli – Il Gioco di Ruolo è un gioco di ruolo carta e penna edito da Fantasy Flight Games e pubblicato in Italia da Need Games! ambientato in un mondo fantasy che trae ispirazione dal Giappone feudale e altre culture tipiche dell’Asia orientale quali Cina e Mongolia.

Con questa recensione andremo ad analizzare nello specifico il prodotto La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master, accessorio fondamentale per poter condurre nel migliore dei modi una partita al gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli.

La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master è composto da due elementi, uno schermo del Game Master a quattro pannelli in cartone, che consente di avere sempre a portata di mano le regole più ricorrenti, e un libretto contenente un’avventura e alcune utili informazioni.

La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master, lo schermo

Lo schermo del Game Master contenuto ne La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master è un accessorio realmente indispensabile per chiunque voglia condurre una partita a questo storico gioco di ruolo, giunto alla sua quinta edizione.

Strutturato su quattro pannelli, lo schermo del Game Master contiene le informazioni fondamentali e le regole più utilizzate dal sistema di gioco, cosa che consente una rapida consultazione delle stesse, snellendo i tempi di gioco, soprattutto durante le prime partite dato la particolarità del regolamento, come abbiamo evidenziato in sede di recensione del manuale base.

Il primo pannello concentra tutte le informazioni relative agli Anelli e alla composizione della riserva di dadi da tirare, oltre a presentare una legenda ai simboli rappresentati sui dadi e una tabella in cui vengono riassunti i vari gruppi di abilità e gli approcci possibili.

Nel secondo e terzo pannello sono raccolte le regole relative alle prove di abilità e ai conflitti, con una serie di tabelle che forniscono indicazione sulla complessità dei compiti e relativi Tiri Necessari, sulla forma (postura) con cui si approccia un conflitto e, davvero fondamentale, che forniscono esempi di come spendere le Opportunità. Oltre a ciò, questi due pannelli forniscono indicazioni sui Vantaggi e Svantaggi, sull’Iniziativa, sulle meccaniche relative alla spesa e guadagno dei Punti Vuoto. Infine, presentano un’utilissima tabella dei Colpi Critici e una guida di riferimento che segnala le pagine del manuale in cui è possibile trovare le regole più importanti.

Nel quarto e ultimo pannello, infine, è possibile rinvenire la spiegazione delle varie qualità degli oggetti comuni e delle condizioni in cui possono incappare i personaggi e i PNG.

La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master, il libretto

Come accennato in precedenza, ne La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master è presente anche un libretto, snello nella quantità di pagine ma prezioso nei contenuti.

In questo volumetto di trentadue pagine, infatti, viene presentato il Clan Minore della Tartaruga e sono contenute tutte le informazioni necessarie ai giocatori per creare un personaggio di questo clan, compresa la Scuola di clan e relativo curriculum che consentirà ai giocatori di intraprendere il ruolo di cortigiano contrabbandiere.

Oltre a tutto ciò, il libretto presenta anche un luogo di particolare interesse appartenente al Clan della Tartaruga, la città portuale di Porto della Marea Lenta, spesso visitata anche dai gaijin provenienti da terre lontane, di cui vengono descritti le località più d’interesse e i personaggi non giocanti principali che la abitano.

In questo luogo, infine, è ambientata Oscure Maree, l’avventura che il volumetto propone. Si tratta di una missione in cui sarà possibile esperire tutte le sfaccettature che compongono l’ambientazione de La Leggenda dei Cinque Anelli. Questa, infatti, proporrà una sapiente miscela di investigazione, conflitti sociali e marziali, occulto e intrigo.

Ricordiamo inoltre che sul sito web di Need Games! è possibile scaricare gratuitamente Nel Palazzo del Campione di Smeraldo, un’avventura in formato elettronico pensata per essere il perfetto prologo di Oscure Maree.

Editorialmente parlando

Dal punto di vista editoriale, questo La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master si attesta su livelli piuttosto alti.

Lo schermo, infatti, è estremamente robusto e di pregevole qualità dei materiali ed è impreziosito, nel lato rivolto ai giocatori, di un’illustrazione davvero eccezionale ed evocativa, capace di trasportare immediatamente i giocatori nel Rokugan e di suscitare emozioni.

Anche il libretto, rilegato con spillatura, è davvero ben realizzato, con un’impronta grafica che riprende quella del manuale base. Anch’esso è impreziosito da pregevoli illustrazioni e non vi sono errori o refusi da segnalare. Se proprio vogliamo essere pignoli, avremmo gradito una copertina in cartoncino, di grammatura superiore rispetto a quella presentata, che è di fatto la stessa del resto delle pagine del volume e che risulta quindi fragilina e facilmente rovinabile.

Conclusioni

La Leggenda dei Cinque Anelli: Kit del Game Master è un accessorio che ogni Master del gioco di ruolo ambientato nel Rokugan dovrebbe avere. Lo schermo a quattro pannelli, infatti, è fondamentale per portare avanti una sessione di gioco senza impazzire nel cercare informazioni sul manuale base ed è munito di un’illustrazione che riesce davvero a immergere i giocatori nelle atmosfere del gioco.

Il libretto di trentadue pagine, inoltre, aggiunge una nuova possibilità ai giocatori in fase di creazione del personaggio e presenta un’avventura che riesce a riassumere in sé tutte le caratteristiche tipiche dell’ambientazione de La Leggenda dei Cinque Anelli.