La Leggenda dei Cinque Anelli: La Maschera dell’Oni, la recensione

La Maschera dell’Oni è un modulo d’avventura per il gioco di ruolo “carta e penna” de La Leggenda dei Cinque Anelli, edito da Fantasy Flight Games e pubblicato in Italia da Need Games!. Questo modulo è il completamento ideale del supplemento Terre dell’Ombra, a cui fornisce proprio quell’avventura di cui abbiamo criticato la mancanza in sede di recensione di quel prodotto. Si è alla ricerca di un’avventura incentrata sulle Terre dell’Ombra? La Maschera dell’Oni potrebbe fare per voi.

Ne La Maschera dell’Oni, infatti, i giocatori vedranno i propri personaggi avventurarsi proprio nelle Terre dell’Ombra e sfidarne le insidie e i pericoli mortali per venire a capo di misteri che potrebbero mutare significativamente le sorti di una famiglia di samurai del Clan del Granchio. Ovviamente, per poter godere di questo prodotto è necessario possedere il manuale base del gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli.

La Maschera dell’Oni, sinossi

La Maschera dell’Oni è un’avventura per il gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli nel corso della quale, i personaggi giocanti abbandoneranno la relativa sicurezza dell’Impero di Smeraldo e attraverseranno le terre e le difese del Clan del Granchio fino a raggiungere le Terre dell’Ombra. Questo pericoloso viaggio porterà gli eroi fino alle rovine di Shiro Hiruma, conosciuto come il Castello della Luce Diurna e un tempo fiera roccaforte della famiglia Hiruma del Clan del Granchio.

In questo luogo, i giocatori scopriranno un segreto che potrebbe riscattare o macchiare l’onore della famiglia Hiruma per sempre e dovranno affrontare avversari pericolosi, orrori agghiaccianti e le loro paure più profonde per fermare un potente mahō-tsukai, un praticante della magia del sangue, e impedirgli di raggiungere i suoi nefandi obiettivi.

La Maschera dell’Oni, considerazioni

Per forza di cose, quando si affronta la recensione di un modulo d’avventura non sono molte le cose su cui ci si può soffermare a discutere, poiché il rischio di scivolare in fastidiosi spoiler è sempre piuttosto alto. Trattando de La Maschera dell’Oni, dunque, andremo più che altro a scandagliare quanto l’avventura nella sua totalità sia o meno valida e vedremo quali sensazioni ci ha lasciato.

Iniziamo subito col dire che la parte più attraente de La Maschera dell’Oni è, a nostro avviso, un accessorio che di fatto potremmo definire non essere direttamente collegato all’avventura: la mappa formato poster delle Terre dell’Ombra. Inserire questo accessorio in questo modulo d’avventura, e che secondo noi avrebbe dovuto essere invece fornito ai giocatori nel supplemento dedicato alle Terre dell’Ombra, è stata un’abile mossa commerciale, che rende di fatto La Maschera dell’Oni un acquisto obbligato, se si vuole giocare nelle Terre dell’Ombra o nelle terre del Clan del Granchio godendo dell’ausilio di una mappa delle giuste dimensioni e dell’indiscutibile bellezza.

Il suddetto poster è stampato su entrambi i lati. Una faccia mostra appunto la mappa delle Terre dell’Ombra e del Granchio (ed è esattamente quella presente tra le pagine del supplemento a esse dedicato), mentre l’alto lato presenta una pregevole mappa del Castello della Luce Diurna. Questa seconda mappa, però, è a solo uso e consumo del Master, poiché rivela luoghi e segreti di Shiro Hiruma di cui i giocatori non dovrebbero essere a conoscenza e che dovrebbero scoprire in gioco.

La Maschera dell’Oni viene inoltre commercializzata assieme all’utile versione in formato digitale del volumetto, della mappa, e di un set di cinquantacinque segnalini da stampare e ritagliare per rappresentare gli eroi e i nemici in questa e altre avventure. Segnalini che risultano essere un’aggiunta piuttosto inutile, poiché presentati esclusivamente in versione digitale e poiché il gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli non fa di certo delle situazioni di combattimento su griglia il suo focus principale.

La Maschera dell’Oni, l’avventura

Per quanto riguarda l’avventura in sé, possiamo dire che risulta essere incentrata nella produzione di alcune scene individuali che emanano indubbiamente e in modo ben riuscito un’atmosfera da Terre dell’Ombra, ma non riesce a restituire una narrazione vera e propria. Di fatto si tratta principalmente di accompagnare i giocatori attraverso la storia di qualcun altro e costringe il Master a svolgere molto lavoro in questo processo, in quanto gli incontri specifici suggeriti sono trattati in maniera piuttosto superficiale e a volte del tutto assenti, come ad esempio nel viaggio che gli eroi devono intraprendere attraverso le Terre dell’Ombra,.

La Maschera dell’Oni, quindi, di fatto vedrà i giocatori scoprire cosa accadde durante la caduta di Shiro Hiruma, e i personaggi presumibilmente si assicureranno che alcuni spiriti perduti della famiglia Hiruma abbiano una fine onorevole. Come detto qui sopra, ciò fornirà alla sessione di gioco alcuni momenti atmosferici anche piuttosto validi, ma alla fine risulterà essere poco più di un’improbabile combinazione di incontri relativamente brevi predefiniti per il Master e il tutto procederà fondamentalmente su rotaie già tracciate.

La Maschera dell’Oni, per ragioni che non esplichiamo per evitare spoiler, funziona benissimo come seguito naturale di Oscure Maree, l’avventura presente nel Kit del Game Master del gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli. Se i giocatori non dovessero aver intavolato tale avventura, tuttavia, questo modulo può comunque essere tranquillamente giocato, tra le sue pagine saranno infatti presenti alcuni suggerimenti per il Master su come coinvolgere i personaggi, per dare il via alla storia.

Dal punto di vista editoriale

La nostra recensione de La Maschera dell’Oni si basa sulla lettura dell’edizione digitale del prodotto e non possiamo quindi esprimere al momento un giudizio sulla qualità dei materiali utilizzati nella realizzazione di questo manuale, per cui ci soffermeremo solamente su ciò che è possibile desumere da un file .pdf.

L’aspetti visivo, dato da layout e illustrazioni è in linea con quello del manuale base, attestandosi dunque su livelli più che buoni. Le illustrazioni, infatti, sono tutte decisamente evocative e dall’alto valore artistico, così come la mappa a doppia faccia, che risulta essere una gioia per gli occhi e il vero punto di forza di questo prodotto. La cura editoriale profusa in questo titolo è decisamente positiva, non abbiamo infatti rilevato refusi significativi.

Conclusioni

Da quanto emerso dalla nostra esperienza con La Maschera dell’Oni, possiamo affermare che l’avventura proposta da questo prodotto non risulti essere particolarmente avvincente. Ci sono alcune buone scene di atmosfera, ma ce ne sono altrettante che offrono informazioni ai giocatori in modo semplicistico o liquidano il Master con nozioni vaghe su come condurre e portare avanti determinate parti dell’avventura. Sfortunatamente, La Maschera dell’Oni è probabilmente l’avventura più debole finora pubblicata per il gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli, comprese quelle scaricabili gratuitamente in .pdf dal sito dell’editore. Tuttavia, le informazioni fornite riguardo la caduta di Shiro Hiruma sono un passaggio importante della storia dell’ambientazione del gioco.

Tutto ciò non fa altro che rafforzare la nostra idea che questo prodotto non avrebbe dovuto vedere la luce come titolo a sé, ma avrebbe dovuto essere incluso, mappa compresa, nel supplemento Terre dell’Ombra, nel qual caso alcune delle lacune presenti sarebbero state maggiormente perdonate. Ciò nonostante, La Maschera dell’Oni è comunque in grado di offrire a quei Master alle prime armi, che potrebbero trovarsi spiazzati su come condurre un’avventura nelle Terre dell’Ombra, alcune idee su come presentare gli aspetti più orrorifici del Rokugan nelle proprie campagne.

Un prodotto rivolto a…

La Maschera dell’Oni è un titolo che si rivolge agli appassionati del gioco di ruolo de La Leggenda dei Cinque Anelli e che hanno già in loro possesso il supplemento Terre dell’Ombra, di cui questo prodotto è la naturale estensione. Acquisto obbligato per ottenere la bellissima mappa a corredo.