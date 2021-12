La nuova key visual del film di Black Clover raffigura Yuno

Come vi avevamo precedentemente riportato, è stato confermato il film anime di Black Clover, adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato in Italia dalla casa editrice Planet Manga. Al Jump Festa 2022 di Shueisha è stata rivelata una nuova key visual del film questa volta dedicata a Yuno.

Le due key visual del film di Black Clover

La nuova key visual ripropone lo stesso stile della precedente ma questa volta protagonista è Yuno:

A marzo, lo staff del film, aveva pubblicato la prima key visual, dedicata invece ad Asta:

Per ora non ci sono dettagli disponili sul film, né una possibile finestra d’uscita. Quindi non ci rimane che attendere nuove informazioni.

Black Clover: tra anime e manga

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015. In Italia è pubblicato da Planet Manga ed è tuttora in corso di pubblicazione.

Sempre Planet Manga pubblica Black Clover Quartet Knights, manga spin-off tratto dall’omonimo videogioco uscito per PlayStation 4 (recuperatelo su Amazon) che si è concluso lo scorso anno in Giappone.

Per quanto riguarda l’anime di Black Clover è stato trasmesso in simulcast con il Giappone su Crunchryoll ed è stato sviluppato da Studio Pierrot. Nello staff figurano: Tatsuya Yoshihara (Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!) alla regia; Kazuyuki Fudeyasu (Is the order a rabbit?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night) alle sceneggiature; Itsuko Takeda (Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) e Kumiko Tokunaga (Kingdom) al character designer; Minako Seki (The Silver Guardian, Kingdom) alla colonna sonora.

Questa la sinossi: