La nuova maglietta di Tom’s Hardware è disponibile su Tee Tee

Tee Tee 3.0, la nuova maglietta di Tom's Hardware sviluppata e scelta dai nostri fedelissimi lettori, sarà finalmente disponibile da domani su Tee Tee. Ma affrettatevi perché resterà in vendita solamente per 48 ore!

L’avete realizzata e scelta voi, ora Tom’s Tee 3.0, nome in codice della nuova maglietta di Tom’s Hardware, sta finalmente per essere disponibile. A partire dalla mezzanotte di oggi, 5 giugno 2019, la troverete infatti sullo shop di Tee Tee, ma sbrigatevi, perché resterà in vendita soltanto per 48 ore!

Come ricorderete questa è la terza versione della nostra maglietta, pensata per rispecchiare l’evoluzione attuale intrapresa dal nostro sito, che spazia dalla tecnologia alla cultura pop, nerd e geek e come sempre è il frutto della creatività e delle scelte della nostra comunità.

Dopo aver lanciato infatti il concorso aperto a tutti per la realizzazione del nuovo logo, dal 9 al 23 maggio scorso si sono svolte le votazioni su Facebook, che hanno portato alla selezione del nuovo design, che potete vedere in foto e di cui andiamo molto fieri perché crediamo rappresenti in pieno il presente e il futuro di Tom’s Hardware.

Tom’s Tee 3.0 avrà un costo di 14 euro e sarà disponibile in tutte le taglie da S a XXL, nei colori previsti da Tee Tee. Affrettatevi però, perché la nuova maglietta di Tom’s Hardware sarà disponibile solo dalla mezzanotte di oggi fino alle 48 ore successive!