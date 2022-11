La nuova serie di Lamù, il cui titolo per esteso è Lamù e i Casinisti Planetari –Urusei Yatsura, sta per fare ufficialmente il suo debutto anche qui da noi in Italia! L’annuncio ufficiale è stato fatto da Yamato Video attraverso un post su Facebook. Qui di seguito vi riportiamo tutti i dettagli dell’annuncio.

La nuova serie di Lamù arriva su Anime Generation (Prime Video)

Lamù e i Casinisti Planetari – Urusei Yatsura è il remake moderno della serie animata classica Lamù, la Ragazza dello Spazio (potete acquistarla in edizione limitata qui su Amazon). Il manga originale è stato scritto e illustrato dalla Principessa dei manga Rumiko Takahashi (Maison Ikkoku, Ranma 1/2, Inuyasha), mentre il remake è realizzato da David Production (Fire Force, Le Bizzarre avventure di JoJo). Il manga è edito in Italia da Star Comics, che di recente ne ha pubblicato una nuova edizione da collezione.

Lamù

Diretta da Hideya Takahashi e Yasuhiro Kimura (Le bizzarre avventure di Jojo: Vento Aureo), la nuova serie ripercorre gli eventi già narrati nel manga originale prima e nella serie animata classica poi. Qui in basso riportiamo la breve sinossi dell’opera così come è riportata all’interno del post su Facebook che annuncia quando e come arriverà in Italia:

“Ataru Moroboshi è un cascamorto cronico e ci prova con tutte le ragazze che incontra facendo infuriare la sua amica d’infanzia Shinobu. La sua vita sarà sconvolta con l’arrivo della bella aliena Lamù che, a causa di un malinteso, si innamorerà perdutamente di lui e andrà a vivere a casa Moroboshi!”

In attesa dell’arrivo della nuova serie di Lamù su Anime Generation, vi ricordiamo che sul canale streaming sono già disponibili per la visione tutti e 194 gli episodi che compongono la serie storica, i 6 lungometraggi cinematografici e gli 11 OAV. Anime Generation è il canale a tema animazione giapponese su Amazon Prime Video.