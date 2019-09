La Parques Reunidos ha una nuova proprietà: cosa cambia per Mirabilandia?

La Parques Reunidos, proprietaria fra gli altri di Mirabilandia, è stata venduta a seguito di un'OPA. Uscirà presto di borsa e sarà gestita da un fondo d'investimento a guida svedese.

La Parques Reunidos è una tra le più importanti società al mondo nel settore della gestione dei parchi divertimento, parchi acquatici, zoo ed acquari. Ad oggi conta 61 strutture situate in 14 paesi diversi. Di questi, 17 parchi a tema (tra cui Mirabilandia) e 27 parchi acquatici (tra cui Mirabilandia Beach).

Questa società per azioni, fino ad oggi era quotata alla borsa di Madrid. Adesso tutto cambierà, ma andiamo con ordine.

La Parques Reunidos lo scorso Maggio ha ricevuto un’offerta pubblica d’acquisto da parte di Piolin BidCo per il 100% delle azioni. Un’operazione da 703 milioni di euro.

Ieri, dopo diversi mesi di valutazioni, l’operazione è stata approvata in via definitiva. Piolin BidCo S.A.U. (società anonima unipersonale) è composta dalle tre società di investimento EQT Partners (svedese), Miles Capital (Stati Uniti) e Alba Capital Partners (Argentina). Queste ultime due società detenevano già una quota delle azioni di Parques Reunidos pari al 55,8%. Va inoltre specificato che il fondo Miles Capital è rappresentato in Europa dalla società belga Groupe Bruxelles Lambert.

A partire da oggi dunque la Piolin BidCo, guidata della famiglia imprenditoriale svedese Wallenberg, possiede l’86,4% del colosso Parque Reunidos.

Una curiosità: Piolin è il nome spagnolo del personaggio dei cartoni animati Looney Tunes Titti, personaggio ampiamente sfruttato in diversi parchi del gruppo.

Le conseguenze per i parchi coinvolti

Nell’immediato l’acquisizione non avrà conseguenze dirette per i parchi del gruppo, in quanto è necessario un periodo di transizione, non ancora esattamente quantificato, affinché la Parques Reunidos sia ritirata dal mercato azionario. Attualmente le azioni valgono € 13,62 e non è chiaro quale sia l’effettivo prezzo di acquisto per tutto lo stock di azioni. La cifra finale dovrebbe aggirarsi sui 630 milioni di euro.

Parques Reunidos gestisce oltre sessanta attrazioni turistiche, tra le quali numerosi parchi a Madrid, Mirabilandia, ma anche parchi negli USA e perfino a Dubai. Ad una così vasta presenza al livello mondiale, tuttavia negli ultimi anni non sono corrisposti risultati economici soddisfacenti. Anzi, il calo è stato costante, il che ha avuto conseguenze dirette sul tipo ed entità degli investimenti nelle strutture.

Il 2018 in particolare è stato l’anno più deludente di sempre da un punto di vista finanziario. Quello che possiamo aspettarci dal nuovo assetto societario è un deciso cambio di rotta, sulla falsariga di quanto sta avvenendo, ad esempio, a Rainbow Magicland, uno dei parchi divertimento migliori d’Italia, il quale promette grandi cose per la stagione 2020: un planetario da record mondiale.

Il caso precedente

Il 2019 si sta rivelando un anno di grandi cambiamenti per il settore. Anche il gruppo Merlin Entertainments – il secondo più grande al mondo dopo la Disney- è uscito dalle contrattazioni in borsa, cambiando proprietario.