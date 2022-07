Mancano pochi giorni al debutto di Thor: Love and Thunder sul grande schermo fissato per il 6 luglio, ma il trailer ufficiale ha già regalato qualche chicca interessante. Tra queste, la breve scena di nudo di Chris Hemsworth, di cui il fotografo Barry Baz Idoine ha parlato ai microfoni di Deadline. D’altronde, il regista Taika Waititi aveva promesso ai suoi fan che prima o poi avremmo avuto la possibilità di vedere al cinema l’interprete nudo (o quasi: dal trailer è evidente l’uso dei pixel per nascondere le parti più intime). Non preoccupatevi: nella versione cinematografica non ci saranno pixel che tengano.

Chris Hemsworth in un'immagine dall'ultimo poster ufficiale

L’aneddoto sulla scena di nudo di Chris Hemsworth

Durante un’intervista con Deadline sul red carpet della première mondiale di Thor: Love and Thunder, il fotografo ha raccontato di come è stata girata la scena di nudo, offrendo un aneddoto esilarante in merito.

È incredibilmente difficile lavorare sul sedere di Chris Hemsworth. Nessuno si concentra, nessuno fa il proprio lavoro. Tutti guardano il sedere, non guardano quello che dovrebbero fare. È stata una sfida girare la scena.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale, con annessa la scena di nudo di Chris Hemsworth:

Comicbook.com, tra l’altro, ci ha ricordato che anche Taika Waititi di recente aveva tirato in ballo la nudità del protagonista in Thor: Love and Thunder, rivelando che nessuno ai Marvel Studios si era detto contrario a tale scelta. Potete leggere cosa ha detto il regista di seguito:

Volevamo farla sin dall’inizio. In realtà la scena era già nella prima bozza della sceneggiatura con Chris al suo interno. Sai, penso che se avessi un corpo come quello di Chris, sarebbe uno spreco non metterlo in mostra. Sarebbe un crimine contro l’umanità. Sai, bisogna guardare alla massa.

Queste ultime parole potrebbero anche suonare male, ma dicono la verità. Basti pensare che la scena di nudo di Chris Hemsworth è stata la più riprodotta dell’intero trailer finale negli ultimi giorni. Ricordiamo che Thor: Love and Thunder segna la prima volta che un film del MCU è stato ufficialmente classificato PG-13 dalla Motion Picture Association: “intense sequenze di violenza e azione, linguaggio, materiale suggestivo e nudità parziale” è la motivazione.

Infine, il protagonista del film ha rivelato di essersi divertito molto a girare la scena di nudo e di aver realizzato il sogno della sua vita:

Ci sono voluti quasi dieci anni per realizzare questo mio particolare sogno. È un desiderio nato dal primo film su Thor, quando per la prima volta ho dovuto togliere la maglietta. In quel momento ho pensato che prima o poi sarebbe arrivata l’occasione in cui avrei tolto tutto.

Il cast

Come abbiamo già detto, Taika Waititi è tornato dietro la macchina da presa dopo Thor: Ragnarok (abbiamo trovato su Amazon la versione blu-ray del lungometraggio). Non solo: ha scritto la sceneggiatura del quarto film su Thor insieme Jennifer Kaytin Robinson. Oltre a Chris Hemsworth, la pellicola vede nel cast Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.