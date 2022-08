La Serie di Cuphead Stagione 2 ha inizio rispondendo a una precisa e pressante domanda: come se la staranno cavando Cuphead e Mugman in prigione? Già, come probabilmente ricorderete, la prima stagione della serie basata sul videogioco targato Studio MDHR (potete acquistare il videogioco, i fumetti e il merchandise di Cuphead qui su Amazon) si era conclusa proprio con l’arresto dei nostri due beniamini, mentre la scaltra Chalice era riuscita a mettersi in fuga, lasciandoli nei guai. Naturalmente non vi diremo cosa avvenga per evitare spoiler, ma ora che abbiamo la vostra attenzione possiamo procedere con la nostra frizzante recensione di La Serie di Cuphead Stagione 2.

La Serie di Cuphead Stagione 2: la guerra fratricida di Cuphead e Mugman

Una delle caratteristiche peculiari che la Serie di Cuphead Stagione 2 accentua ulteriormente rispetto alla prima stagione è il rapporto di amore e odio di Cuphead e suo fratello Mugman. I due non vanno particolarmente d’accordo a causa dei loro caratteri, così profondamente diversi: Mugsy, come lo chiama affettuosamente Cuphead, è un tipo riflessivo e piuttosto cauto, mentre suo fratello è l’esatto opposto: istintivo, noncurante per la vita propria e altrui, sprezzante del pericolo e dedito ad atti che spaziano dal vandalismo al tentato omicidio; insomma, Cuphead è uno psicopatico.

The Cuphead Show!: Season 2. (L to R) Frank Todaro as Mugman and Tru Valentino as Cuphead in The Cuphead Show!: Season 2. Cr. NETFLIX .. 2022

Del resto, lo stesso Mugman non è da meno, quando decide di assecondare la follia di suo fratello! Il risultato è una serie di gag nonsense esilaranti e fresche, nonostante lo stile grafico e l’umorismo in generale ricalchino i cartoni animati classici.

Un umorismo sempre più divertente e senza senso

Altra caratteristica di questa serie di animazione è lo spiccato senso dell’umorismo. Le gag che potrete gustarvi nella Serie di Cuphead Stagione 2 sono caratterizzate principalmente dall’impiego del nonsense più totale, interpretato, fra l’altro, in modi differenti.

The Cuphead Show!: Season 2. (L to R) Frank Todaro as Mugman and Tru Valentino as Cuphead in The Cuphead Show!: Season 2. Cr. NETFLIX .. 2022

Da una parte abbiamo il nonsense tipico dei vecchi cartoni animati: pensate alle gag dei Loony Toons (emblematico, in tal senso, il titolo di uno degli episodi della Serie di Cuphead Stagione 2, “Rats All, Folks!“, che riprende lo slogan dei Looney Toons “That’s All, Folks!“) in cui i personaggi tirano fuori dal nulla oggetti giganteschi o sopravvivono a cadute da altezze vertiginose in modi esilaranti. A questa interpretazione del nonsense se ne aggiunge un’altra più moderna basata su azioni totalmente prive del benché minimo senso logico e sulla ripetizione ossessiva di alcune frasi cardine; un altro espediente comico consiste nel proporre due alternative (che possono essere di per sé plausibili o folli in partenza) a cui se ne aggiunge una terza che unisce le due precedenti, creando paradossi doppiamente divertenti!

Tutto questo crea una serie di circostanze assurde e spesso all’apparenza del tutto prive di via di uscita. Ma i nostri eroi riescono sempre a cavarsela! Beh, quasi sempre…

Lo stile grafico e la musica nella Serie di Cuphead Stagione 2

L’unione di classico e moderno è parte integrante della serie, per cui non è riscontrabile solo nelle gag umoristiche, ma anche nello stile grafico, che unisce tecniche di animazione moderne al classico stile vintage dei disegni, dando così modo agli spettatori di godersi una serie unica nel suo genere.

The Cuphead Show!: Season 2. (L to R) Tru Valentino as Cuphead, Frank Todaro as Mugman, and Joe Hanna as Elder Kettle in The Cuphead Show!: Season 2. Cr. NETFLIX .. 2022

Un altro punto a favore della Serie di Cuphead Stagione 2 è la colonna sonora, anch’essa in pieno stile vintage, che comprende anche alcuni brani cantati con tanto di coreografie dei personaggi a ritmo di una musica piacevolissima e divertente; in questo, la serie animata riprende una caratteristica tipica del videogioco a cui si ispira. Ma questo non è l’unico punto di contatto fra il videogioco e la serie!

Il rapporto fra la Serie di Cuphead Stagione 2 e il videogioco

Premettendo che la Serie di Cuphead Stagione 2 è, come la prima stagione, perfettamente fruibile anche se non conoscete affatto il videogioco, coloro fra di voi che, invece, hanno giocato a Cuphead ritroveranno anche in questa seconda stagione della serie tantissimi riferimenti al titolo dello Studio MDHR; questo anche perché i fondatori dello studio (nonché creatori di Cuphead), i fratelli Chad e Jared Moldenhauer, sono fra i produttori esecutivi della serie animata.

Proprio come nella prima stagione, le ambientazioni e i personaggi presenti nella serie sono ispirati a quelli del videogioco: ritroveremo, ad esempio, ambientazioni come Sugarland (presente sulla seconda isola di Calamaio, l’arcipelago in cui sono ambientati sia il gioco che la serie) e boss come il ratto Werner Werman (accessibile, in game, solo giungendo alla terza isola).

Inoltre, se non conoscete il videgioco potrete gustarvi una sorpresa che riguarda Chalice: nel gioco principale è un personaggio non giocante, che però diventa giocabile nel primo DLC di Cuphead, The Delicious Last Course, in cui i giocatori possono esplorare la quarta isola di Calamaio, magari proprio vestendo i panni della simpatica e divertente Miss Chalice.

La narrazione in Cuphead è poco più che abbozzata in virtù della tipologia di gioco, un run ‘n’ gun frenetico ricchissimo di boss fight, e la serie animata colma proprio questa lacuna, integrandosi perfettamente con il videogioco e definendo un mondo ricco e diversificato animato da tanti personaggi che possiamo conoscere meglio proprio grazie alla serie. Così, le battaglie contro i boss costituiscono la base per la creazione di gag divertenti e assolutamente fuori di testa, che toccano picchi apprezzabilissimi per gli appassionati dell’animazione umoristica.

The Cuphead Show!: Season 2. (L to R) Tru Valentino as Cuphead and Zo.. Moss as Baroness Von Bon Bon in The Cuphead Show!: Season 2. Cr. NETFLIX .. 2022

Potrete poi divertirvi a cercare di scoprire tutti gli Easter Egg della serie, come un certo personaggio che ripropone l’agghiacciante “camminata a ragno” della versione estesa del film horror cult L’Esorcista.

Conclusioni

La Serie di Cuphead Stagione 2 è un prodotto che di certo non disattende le aspettative degli appassionati del videogioco e della prima stagione della serie animata su di esso basata, anzi, il prodotto finale risulta a tratti perfino migliore e più divertente della prima stagione. Inoltre, il finale aperto lascia presagire che presto ci sarà anche una terza stagione. Se già il finale della prima stagione ci aveva lasciati con una situazione drammatica in sospeso (l’arresto dei fratelli Cuphead e Mugman), anche il finale di questa seconda stagione vi lascerà con il fiato sospeso fino alla prossima.

La Serie di Cuphead Stagione 2 è disponibile da oggi, 19 agosto 2022, in esclusiva su Netflix, dove potrete recuperare anche la prima stagione della serie animata. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare Fire Stick TV direttamente qui su Amazon.