La star di Doom Patrol, Diane Guerrero, vorrebbe interpretare Jessica Cruz

Diane Guerrero ha recentemente interpretato Jane, una ragazza con ben sessantaquattro diverse personalità dentro sé, nella serie tv parte dell’universo DC, Doom Patrol. L’attrice, però, ha già le idee chiare su quale altro supereroe del mondo DC vorrebbe interpretare dopo aver concluso l’avventura con la Doom Patrol. La Guerrero, infatti, ai fan che le chiedevano quale altro personaggio le piacerebbe interpretare, la giovane attrice non ha avuto dubbi e ha subito risposto di voler vestire la tutina di Jessica Cruz di Lanterna Verde. Questa dichiarazione possiamo leggerla sull’account ufficiale di Doom Patrol, come potete vedere al link qui sotto.

Jessica Cruz, Green Lantern! That's my next DC character, just to put it out there…

Il personaggio di Jessica Cruz è uno di quelli relativamente giovani nel mondo DC. La sua prima apparizione risale al 2014 e appare come membro sia della Justice League sia della Green Lantern Corps. Per ora non ci sono news riguardanti la trasposizione sul grande schermo del personaggio di Jessica Cruz, ma sappiamo che la Guerrero ha già prestato la voce al personaggio di Lanterna Verde nel 2019 quando è andata in onda il film d’animazione Justice League Vs The Fatal Five.

Recentemente Diane Guerrero ha condiviso la sua soddisfazione per aver interpretato il ruolo di Jane nello show televisivo Doom Patrol e di come sia stato difficile vestire i panni di un soggetto con personalità multiple. Questo ruolo, però, le ha permesso di esplorare la diversa natura umana e le varie tipologie di emozioni che si provano, uniche ma davvero real: “Amo molto il mio personaggio perché mi permette di esplorare così tante emozioni umane che fanno diventare il personaggio così reale tanto da vedere come i superpoteri possano essere assimilati in maniera diversa da diverse persone”. Vedremo cosa ci riserverà il futuro delle serie tv e dei film dell’universo DC, nel frattempo, se non avete ancora visto Doom Patrol, vi consigliamo di recuperarne la visione, ricordandovi che lo show è disponibile su Prime Video.