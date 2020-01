La Torre Nera: Amazon annulla lo sviluppo della serie e mette in vendita le sceneggiature

La saga della Torre Nera è una delle opere letterarie più amate del celebre scrittore Stephen King. È composta da otto romanzi la cui particolarità è quella di trattare differenti generi letterari che vanno dal fantasy al thriller horror e dalla fantascienza al western. Da tempo si attende un buon adattamento cinematografico o seriale e sembrava che finalmente potesse esserci una luce di speranza accesa da Amazon, ma anche quest’ultima pare essersi inesorabilmente spenta.

Dopo, infatti, il deludente film uscito nel 2017 dopo anni e anni di ritardi causati da problemi nella produzione, sembrava che gli Amazon Studios potessero realizzare una versione televisiva degna dell’importanza della saga letteraria. Invece Deadline ha confermato che lo studio di produzione ha abbandonato ufficialmente il progetto e che pertanto non verrà più realizzato.

In realtà c’è una piccola speranza: Amazon ha bloccato la produzione, ma ha messo in vendita le due sceneggiature originali scritte per l’episodio pilota. Secondo Deadline, Amazon avrebbe giudicato la suddetta puntata non all’altezza delle altre serie dello stesso genere presenti nel catalogo, come ad esempio Wheel of Time e Il Signore degli Anelli. Questo significa che Amazon si concentrerà maggiormente sugli altri progetti, ma allo stesso tempo un altro produttore potrebbe prendere le redini del progetto legato a La Torre Nera.

Ricordiamo che la serie de La Torre Nera è stata ideata per essere slegata dall’omonimo film del 2017 e doveva rappresentare un adattamento molto più fedele della saga letteraria. Il cast della prima puntata comprendeva Michael Rooker, Jerome Flynn e Joana Ribeiro.